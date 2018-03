Marokko er ikke et farligt land, og Nabila Saidi er marokkaner. Udlændingestyrelsen mener derfor, at Malak aldrig har haft lovligt ophold i Danmark og skal udrejse med sin mor.

Sagen om Malak begynder med hendes mor Nabila Saidi. Hun blev født i 1988 i Marokko. Nabilas forældre blev skilt, da hun var fem og hendes lillesøster tre år. Deres far emigrerede til Danmark i begyndelsen af halvfemserne, mens moren forsumpede i alkohol og prostitution. Nabila Saidi voksede op på et børnehjem med vold og indespærring og endte som gadebarn. I 2005 inviterede hendes far Nabila Saidi og hendes lillesøster til Danmark på turistvisum, men han var for fuld til at tage sig af dem, og de blev anbragt på et center for uledsagede flygtningebørn. Der var Nabila Saidi 17 år og var blevet gravid, før hun kom til Danmark.

Mens hun venter på udvisning: I dag har Malak fødselsdag. Men hun vil hverken have en gave eller en kage For 12 år siden blev Malak født på Rigshospitalet med et godt hoved, et lyst sind og alle odds imod sig. Siden har hun boet på asylcenter. De danske myndigheder mener, at hun er marokkaner og vil udvise hende. Marokko mener, at hun er dansker og skal blive i Danmark.