Ekspert i retten: Forklaring fra ubådskaptajn er usandsynlig

Det er usandsynligt, at stiksårene på Kim Walls krop først er blevet påført flere timer efter, hun døde.

Det forklarer en overlæge fra Retsmedicinsk Institut i dag i Københavns Byret, hvor en mand sidder tiltalt for at have dræbt den svenske journalist om bord på sin hjemmebyggede ubåd i august måned sidste år.

Ubådskaptajnen har tidligere forklaret i retten, at Kim Wall døde kort før midnat. Og han har påstået, at det først var mere end syv timer senere, at han begyndte at partere liget og stikke i hende - angiveligt for at sikre, at ligdelene kunne synke til bunds, når han smed dem i havet.

Men den forklaring modsiges nu.

Som et af retssagens første indkaldte vidner fortæller en retsmediciner, som var med til at obducere Kim Wall, at skaderne på torsoen formentlig er opstået tæt på det tidspunkt, hun døde.

»Vi har med mikroskopi kunnet konstatere blodudtrædninger, hvilket kan antyde, at der fortsat har været cirkulation ved skadernes påførsel. Det kan være tegn på, at man ikke er helt død endnu«, siger overlægen.

Tegn på vold

Efter alt at dømme blev Kim Wall stukket mange gange.

Den største koncentration af stik og læsioner er i torsoens bug og underliv. Og det tyder på, at skaderne på torsoens underliv er påført med kniv, men også med et stikvåben, der kan minde om den halv meter lange skruetrækker, som anklageren har fremvist, bekræfter overlægen.

»Indvendige stiklæsioner er opstået ved at bevæge gerningsvåbnet frem og tilbage«, siger hun.

Der er ifølge den retsmedicinske erklæring også tegn på vold. Vold, som kan være opstået efter dødens indtræden, men det kan heller ikke udelukkes, at den kan være begået før.

Tryk, læsioner og misfarvninger i hovedet kan være en indikation på, at det har været fikseret eller kneblet.

Dødsårsag er uvis

Til torsdagens retsmøde spørger specialanklageren Jakob Buch Jepsen ind til ubådskaptajnens påstand om, at Kim Wall skulle være omkommet ved kulilteforgiftning, mens den tiltalte angiveligt selv var oppe på dækket.

»Det kan være muligt, men det er heller ikke muligt at sige noget bestemt«, svarer overlægen først. Men hun præciserer efterfølgende, at et udslip af udstødningsgasser i ubåden med al sandsynlighed ville have medført en hurtig og kraftig opvarmning, som burde afsætte mærker på offeret.

»Man ved, at der i så fald ville være anden- til tredjegradsforbrændinger på kroppen (af Kim Wall, red.). Det har vi ikke fundet. Heller ikke varmeskader i luftvejene«, siger overlægen, der forklarer, at det har vanskeliggjort retsmedicinernes arbejde, at liget har ligget så lang tid i vand, inden det blev fundet.

Ubådskaptajnen har erkendt, at han amputerede hovedet. Og i retten kan overlægen præcisere, at en person har »udført bevægelsen i et snit fra hagen og bagud mod øret«. Det forhold kan dog heller ikke bruges til at fastslå Kim Walls reelle dødsårsag.

»Er det korrekt at, I ikke kan fastslå en dødsårsag«, spørger den tiltaltes forsvarer, Betina Hald Engmark.

»Ja«, lyder svaret fra overlægen.