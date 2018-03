Tre mænd dræbte eks-bandemedlem med kniv og jernrør

Tre mænd er ved Retten i Aalborg blevet idømt 12 års fængsel for drabet på det tidligere bandemedlem Jesper Skovbo Hansen på åben gade i Aalborg sidste år.

Det skriver Nordjyske.

28-årige Andreas Andreassen og de to 25-årige Givara Yousif Hamawandi og Michael Moth Madsen var tiltalt for at have dræbt det 27-årige tidligere medlem af Bandidos med flere knivstik og slag med et jernrør.

Givara Yousif Hamawandi, der er irakisk statsborger blev samtidig udvist af Danmark for bestandigt.

Drabet skete 5. august sidste år i Øgadekvarteret i Aalborg.

De tiltalte har nægtet sig skyldige i drab. To af dem har dog erkendt at have udsat den nu afdøde for grov vold.

Retten fandt det ikke bevist, at de havde planlagt at slå den 27-årige ihjel.

Men de tiltalte måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at han kunne dø af den vold, de udsatte ham for, lyder konklusionen ifølge Nordjyske.

Overfaldet fandt sted på åben gade, efter at den 27-årige var blevet jagtet af de tre mænd.

Forinden var den 27-årige blevet påkørt i sin bil.

I sagen er en mand på 32 år tidligere blevet idømt fem måneders fængsel.

Han har tilstået, at han med vilje kørte ind i den 27-årige og udsatte ham for grov vold ved at stikke ham med en kniv.

Politiet har tidligere oplyst, at man ikke anser drabet for at være banderelateret.

Striden bunder angiveligt i længere tids uvenskab mellem de tiltalte og den afdøde.

Anklager Kim Kristensen sagde ifølge Nordjyske i sin procedure, at det er en skærpende omstændighed, at det voldelige overfald skete for øjnene af flere borgere.

Han argumenterede derfor for en straf på 13 til 14 års fængsel.

Forsvarer Michael Juul Eriksen oplyser til Ritzau, at alle tre dømte anker til landsretten med krav om frifindelse.

ritzau