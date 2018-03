Flertal på Københavns rådhus vil se nærmere på at få Formel 1 til byen Overborgmester Frank Jensen får politisk flertal for at gå videre i processen om at få Formel 1 til København.

Torsdag aften har Københavns Kommunes borgerrepræsentation med flertal besluttet at lade processen om at få Formel 1 til København fra 2020 gå videre.

»Et flertal i København er positive overfor at indgå i en videre dialog med regeringen om et Formel 1-løb i København. Det her er et kæmpe projekt af national betydning, og vi vil gerne se på, om København kan lægge gader til det. Men det kræver, at en række betingelser er opfyldt, blandt andet at det ikke må koste Københavns skatteydere noget«, siger overborgmester Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

»Nu sender jeg et brev til finansministeren, hvor jeg redegør for, hvordan den politiske situation i København ser ud, og hvilke betingelser vi sætter op for at gå videre i drøftelserne. Og så ser jeg frem til den videre dialog«, siger overborgmesteren.

Udover kravet om at regningen ikke skal ende hos københavnerne, kræver København Kommune, at gener som vejlukning minimeres og koncentreres omkring løbsweekenden.

»Vi har stillet nogle vilkår for at arbejde videre med det her. Et af dem er, at det her skal give færrest mulige gener. Derfor skal det afvikles i sommerferien, hvor der er færrest, der kører på de københavnske gader. Det er det kun i selve løbs-eller prøvekøringen, der må være afspærret. Ellers skal der være åbent for offentligheden«, siger gruppeformanden.

Han kalder det for »en unik mulighed« for københavnerne, da »vi vil blive rigere både økonomiske og på gode oplevelser«.

Forkert branding af byen

Den samme positivitet er ikke at spore hos venstrefløjen, der forlod Magistratsalen efter at have tilkendegivet, at de ikke støtter op om forslaget.

»Det er enormt ærgerligt. Jeg synes ikke, vi skal brande København på at få en masse biler til at køre hurtigt rundt i gaderne. Det, vi skal brande København på, er det, vi allerede er kendt for ude i verden: vores grønne by, vores klimaløsninger og vores cykelby«, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (Ø).

Jakob Næsager (K) understreger, at man vil gøre alt for, at klimaet ikke lider last af at få et motorløb til byen.

»De få dage, hvor der er løb, kører der ikke andre biler end de 22. På den måde er det ikke noget, der giver en øget CO2-udledning. Tværtimod«.

Tidligere minister Helge Sander (V) fra initiativgruppen er begejstret for kommunens beslutning om at gå videre.

»Det er en væsentlig beslutning, man har truffet i aften. Det kommer til at have kolossal betydning for København og Danmark. Du får ikke noget, der profilerer en by og et land mere. Det er ikke bare den ene weekend, men noget der vil blive refereret til gang på gang henover en sæson«, siger han.