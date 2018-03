24 spørgsmål til en erklæret pædofil: »Jeg ønsker ikke at gøre nogen fortræd« Ethan Edwards står bag et internetforum for pædofile, der har erkendt, at overgreb mod børn er forkert. Han mener, at en støttegruppe kan hjælpe til, at pædofile ikke udlever deres seksuelle afvigelse og begår et overgreb.

Ethan Edwards er pædofil.

Det indså han sent i livet. Ifølge eget udsagn har han valgt, at han aldrig kommer til at udleve den del af sig selv, der er seksuelt tiltrukket af børn.

Sammen med en anden pædofil har Ethan Edwards startet VirPed – et forum på nettet for pædofile, som er af samme overbevisning: At overgreb mod børn er forkert, og at pædofile med fordel kan bruge hinanden som en støttegruppe, så de ikke forgriber sig på mindreårige.

Ethan Edwards har indvilliget i at svare på spørgsmål om sin seksuelle afgivelse, om VirPed, og hvordan han har formået at arbejde med sig selv, så han i dag angiveligt er det sted, hvor han er sikker på, at han ikke bliver en af de pædofile, der gør et barn ondt.

Han vil kun svare på spørgsmål via mail, og han nægter at afsløre sin sande identitet. Dog har Politiken kontaktet to psykologiprofessorer – James Cantor fra universitet i Toronto og Mike Bailey fra Northwestern University – som har mødt Ethan Edward i virkeligheden. Begge professorer fortæller, at de ikke finder grund til at betvivle de ting, Ethan Edwards fortæller til Politiken – blandt andet at Ethan Edwards er bosat i det nordøstlige USA, at han er i sine 60’ere og i 15 år var gift med en kvinde, som han har tre døtre med.

VirPed er et forum på nettet for selverklærede pædofile. Det blev oprettet i juni 2012. I øjeblikket rummer forummet knap 13.000 samtaler og debattråde Lidt over 2.800 har i dag oprettet en profil hos VirPed, som gør, at de kan skrive og følge med i, hvad der foregår inde i forummet. For at blive medlem skal man erklære sig enig i, at man er indstillet på aldrig at forgribe sig på børn. Har man engang begået et overgreb, skal man »oprigtigt« være af den overbevisning, at det var en »alvorlig fejltagelse« VirPed er en forkortelse for 'Virtuous Pedophile', hvilket på dansk betyder 'Retskafne Pædofile'. Gruppen betegner sig selv som en »støttegruppe«, som skal hjælpe pædofile til at overholde loven og ellers leve gode og almindelige liv på trods af deres afgivende seksuelle orientering VirPed skiller sig ud fra andre pædofile fora på nettet ved åbent at erklære, at gruppen er for dem, der mener, at sex mellem voksne og børn ikke er i orden. Gruppen erklærer sig også i opposition til de pædofile, der mener, at sex mellem voksne og børn burde gøres lovligt Børneporno er bandlyst på VirPed. VirPed opfordrer generelt sine medlemmer til, at de ikke forbruger børneporno Generelt er det VirPeds mål at gøre op med det, de kalder en stigmatisering af pædofile. VirPed vil forsøge at være et eksempel på, at der findes mange pædofile, som ikke forgriber sig på børn

Ethan Edward har aldrig forgrebet sig på sine egne eller andres børn, hævder han selv. Det er umuligt for Politiken at få efterprøvet. Den ene professor har dog slået op i det lokale register over gerningsmænd, der er dømt for overgreb mod børn. Manden bag synonymet Ethan Edwards fremgår ikke, skriver han til Politiken.

Her er interviewet med Ethan Edwards:

Mener du, at der grundlæggende er noget forkert i at være pædofil?

»Hvis man udelukkende er pædofil, er man dømt til at leve i cølibat hele sit liv. Bryder man dette cølibat, begår man seksuelle overgreb mod børn. Så der er klart noget forkert ved det med hensyn til de begrænsninger og risici, det indebærer. Jeg kan ikke se, at der skulle være noget moralsk forkert ved det. En tilstand, som vi ikke har valgt eller kan lave om, er i det hele taget ikke moralsk forkert. Og det er, hvad pædofili er«.

Er pædofili efter din mening en sindslidelse? Eller opfatter du det snarere som en form for seksualitet?

»Det slagsmål har jeg ikke rigtig lyst til at gå ind i, og der findes ingen klare kriterier for, hvornår noget bør betragtes som en sindslidelse. Jeg plejer at sige: ’Hvorfor spørger du?’ Hvis spørgsmålet går på, om et menneske kan unddrage sig sit ansvar for seksuelle overgreb mod børn med henvisning til, at det har en sindslidelse, så er svaret klart nej. Jeg opfatter det som en form for seksualitet, men måske er det også en lidelse alt efter, hvad man lægger i det begreb«.

Du skriver i din biografi på VirPed, at du aldrig har haft seksuel kontakt til et barn. Erfaringerne viser, at mange pædofile har. Hvad er det, der har afholdt dig fra det?

»Jeg ønsker ikke at gøre nogen fortræd. Det er den vigtigste grund. Og præcis hvor stor en del af de pædofile, der har kontakt til børn, vides ikke. Vi ved til gengæld, at samfundet ved besked med dem, der bliver fanget, men det ved slet ingenting om dem, der ikke begår overgreb mod børn. Det er noget helt nyt, at nogle få af os anonymt er begyndt at ytre os på nettet.

Men forestil dig, at du i et studie af almindelige mænd udelukkende beskæftigede dig med voldtægtsmænd. Når du så for første gang mødte en almindelig mand, der aldrig havde voldtaget en kvinde, ville du måske spørge: ’Hvordan bærer du dig ad med ikke at voldtage kvinder?’ Det spørgsmål ville nok virke stødende på de fleste almindelige mænd. Så forstår du måske, hvorfor det tilsvarende spørgsmål til en pædofil kan virke stødende på os – og samtidig forstår vi selvfølgelig godt, hvad der kan få nogen til at stille det«.

Du har tidligere skrevet, at du var omkring de 50, da du fandt ud af, at du var pædofil. Hvordan gik det til? Var det en særlig situation eller et møde med en bestemt person?

»Det skete lidt ad gangen. Det begyndte, da jeg som 50-årig omsider gav mig selv lov til at se voksenporno på nettet. Det meste af det brød jeg mig ikke om, kun smilende unge kvinder, der havde helt almindelig sex. Jeg kunne også finde på at se på uskyldige billeder af kvinder i badetøj, for eksempel. Med hensyn til porno trak jeg en skarp grænse ved 18 år – jeg ved ikke, hvordan man finder kvinder, der er endnu yngre og ønsker ikke at vide det – men den grænse gjaldt ikke, når det drejede sig om uskyldige billeder. Med tiden fandt jeg ud af, at jo yngre pigerne var, jo mere ophidsende var billederne. Når jeg tænkte tilbage på mit liv, indså jeg, at de ømme følelser, jeg altid havde haft for små piger, i virkeligheden var romantiske følelser. Jeg havde bare aldrig set sådan på det«.

Hvad gjorde det ved dig?

»Jeg var for længst begyndt at hælde til den anskuelse, at tanker ikke er umoralske, det er kun handlinger. Tanker kan være forvirrende og indviklede. Man kan i et øjebliks vrede ønske, at ens forældre var døde. Men det er og bliver en tanke, og på samme tid elsker man dem og ønsker det bedste for dem. Det vigtigste er, hvordan man behandler sine forældre. Så det kunne jeg sagtens forlige med, at jeg følte mig tiltrukket af børn. Jeg fordømte ikke mig selv for mine tanker. Jeg vidste, at jeg aldrig ville krænke et barn, og det var det eneste, der kunne blive et problem«.

Hvad gjorde du så derefter?

»Ikke noget særligt«.

Hvad er det for situationer, der vækker følelserne i dig? Og hvad gør du, når det sker?

»Hvis jeg ser en sød pige ude i det offentlige rum, vækker det tit meget ømme følelser og måske en fascination i mig, men ikke nogle specielt seksuelle tanker. Når jeg er alene og på nettet, kan billeder af sådan en pige godt fremkalde seksuelle tanker«.

Er cølibat en mulighed, hvis man er pædofil og ikke kunne drømme om at gøre et barn fortræd?

»Helt bestemt. Vi opfordrer det store flertal, som ikke udelukkende er pædofile, og som føler en vis tiltrækning til mennesker over den seksuelle lavalder, til at forsøge at fokusere på og ’fremme’ den side af sig selv. Men for folk, der udelukkende er pædofile, er cølibatet et krav og det, vi vil forvente«.

Hvorfor er cølibat den bedste løsning? Hvis man undertrykker sine følelser tilstrækkelig længe, er der så ikke en risiko for, at man en dag slet ikke kan kontrollere dem længere?

»Jeg kan ikke se nogen anden nogenlunde acceptabel løsning. Vi er åbne over for, at folk fantaserer, mens de kigger på nogle uskyldige billeder af børn. Men der findes masser af mennesker, som af psykiske eller psykologiske grunde ikke kan have sex med et andet menneske. De finder ud af det på en eller anden måde. Jeg hæfter mig også ved, at de fleste mænd ikke voldtager kvinder, selv om de ikke kan komme på date«.

Hvad håber du at opnå med hensyn til din seksualitet? Håber du, at du kan blive din pædofili kvit? Er det overhovedet muligt?

»Personligt gør jeg mig ingen særlige forhåbninger med hensyn til min seksualitet i fremtiden. Jeg har haft velfungerende forhold til andre voksne, herunder min kone, som jeg har fået tre døtre med. Jeg er i tresserne, og hvis jeg skal indstille mig på et liv i cølibat, er det noget andet, end det ville være for en, der er i tyverne«.

Hvordan kan du tilfredsstille dig selv seksuelt, når du ikke kan have sex med et barn?

»Jeg har først og fremmest en god fantasi«.

I Danmark er der for nylig blevet åbnet forretninger, hvor man kan købe realistiske sexdukker af børn. Er det efter din mening en farbar vej at gå?

»Jeg mener, at den slags burde være lovligt med henvisning til vores borgerrettigheder – man burde ikke forbyde noget uden en god grund. Men jeg har ikke hørt nogen pædofile give udtryk for, at den slags ville forandre deres liv«.

Hvem udover 'Nick', som du startede VirPed med, kender din rigtige identitet?

»Nick og jeg startede VirPed og kørte det i fire år, før vi afslørede vores identitet for hinanden. Siden jeg skrev min biografi på sitet i 2012, har jeg fortalt det til to nære venner, som jeg har kendt, siden vi var studerende. De blev overraskede, men de har det begge ok med det«.

Hvorfor startede I VirPed?