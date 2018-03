Madspild koster plejehjem millioner: S vil have køkkener i hele landet lagt om, efter historie der »overstiger alt« Ældreministeren må på banen, så pengene kan bruges bedre, opfordrer ældreordfører Astrid Krag (S).

Når et omsorgscenter i Hørsholm kan finde 600.000 kroner til at øge kvaliteten af maden til de ældre ved at skære ned på madspildet, som Politiken skriver om i dag, så bør det være noget, der bredes ud til alle plejehjem.

Det mener Socialdemokratiets ældreordfører Astrid Krag, som ønsker at følge op på de gode resultater i projektet Madspildsjægerne, der blev sat i gang af den tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl (S), og som nu er afsluttet. I projektet skar 26 offentlige og private storkøkkener 42 procent af deres madspild på udvalgte områder.

»Det er jo en virkelig positiv historie. De resultater, som er nået med projektet Madspildsjægerne overstiger alt, jeg havde forestillet mig, og jeg vil opfordre ældreminister Thyra Frank til at rulle de her muligheder for at skabe en bedre økonomi ud på alle landets plejehjem«, siger Astrid Krag.

Også på Aalborg Universitetshospital og i storkøkkener, som har omlagt til økologi, har det vist sig, at man ved at skære ned på madspild kan skabe overskud til at spare eller øge kvaliteten. Det bør landets ældre og plejehjemmene nyde godt af, mener Astrid Krag.

»Medarbejderne løber vanvittigt stærkt ude på plejehjemmene, og mange steder vender man hver en femøre. Hvis en indsats mod madspild kan betyde, at der bliver råd og tid til at lave endnu bedre mad og måske finde ressourcer til pleje og omsorg , så vil det lande på et tørt sted«, siger ældreordføreren.

Ældreminister Thyra Frank (LA) svarer i en mail til Politiken, at det er en rigtig god ide at gentænke, hvordan man kan undgå madspild på plejehjemmene.

»Det her projekt viser meget godt, hvordan man kan passe bedre på både pengene og på miljøet, når personalet forholder sig aktivt til hvor meget mad, de smider væk. Derfor er det også så godt, at 69 kommuner har reetableret mindre køkkener ude på plejehjemmene. For jo tættere selve tilberedningen er på beboerne, jo mere får man jo en ide om, hvad det er for nogle portioner, de spiser, og hvad det er de godt kan lide«, skriver Thyra Frank.

Det kan kun gå for langsomt

Mange madspildsprojekter viser, at der er brug for undervisning og støtte til køkkener og institutioner, hvis mængden af spild skal nedbringes for alvor. Det bør ældreministeren støtte, mener Astrid Krag.

»Det er oplagt, at man fra centralt hold ser på, hvad man kan gøre for at bruge ressourcerne rigtigt i alle plejehjemskøkkener. Derefter skal midlerne bruges på de ældre. Det kan kun gå for langsomt«, siger Astrid Krag.

Hun kalder det oplagt, at Madspildsjægernes resultater må vække genklang i alle storkøkkener.

Ældreministeren mener, at det er op til plejehjemmene og kommunerne.

»Der må være et godt incitament på plejehjemmene og i kommunerne til at følge op på det her gode eksempel. Der er jo tale om åbenlyse besparelser - både økonomiske og miljømæssige«, siger Thyra Frank.