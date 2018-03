Advokat efter børneporno-frifindelse: »Politiet har ind imellem unødigt pisket en stemning op«

SAGEN KORT Sagen bygger på deling af videoklip og et foto, der er spredt via Facebooks Messenger-beskeder. Det er sket i 1.005 tilfælde, især i hovedstadsregionen. Det fik politiet til at sigte alle for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om spredning af børneporno. Flere er dømt for det, men landsrettens dom betyder, at de alvorlige anklager ikke kan opretholdes. Landsretten slår fast, at der er sket en blufærdighedskrænkelse, men at der ikke er grundlag for at dømme for spredning af børneporno. Nordjyllands Politi: 55 sager

55 sager Østjyllands Politi: 77 sager

77 sager Midt- og Vestjyllands Politi: 62 sager

62 sager Sydøstjyllands Politi: 50 sager

50 sager Syd- og Sønderjyllands Politi: 35 sager

35 sager Fyns Politi: 34 sager

34 sager Midt- og Vestsjællands Politi: 47 sager

47 sager Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 20 sager

20 sager Nordsjællands Politi: 286 sager

286 sager Københavns Vestegns Politi: 151 sager

151 sager Københavns Politi: 183 sager

183 sager Grønlands Politi: 1 sag

1 sag Udrejst af Danmark: 4 personer Vis mere

En 20-årig mand fra Syddjurs er fredag blevet frifundet af Vestre Landsret for at udbrede børneporno ved at have delt en meget omtalt sexvideo.

Dermed omstøder landsretten dommen fra Retten i Randers, der 5. februar fandt manden skyldig i at udbrede børneporno og idømte ham 30 dages betinget fængsel.

Landsretten dømmer ham i stedet til at betale en bøde på 2.500 kroner for blufærdighedskrænkelse og for at videregive billeder af private forhold. Det er første gang, landsretten tager stilling til det store sagskompleks om deling af sexvideoen. Cirka 1.000 unge landet over er sigtet i sagen.

Afgørelsen fra Vestre Landsret vil få stor betydning for resten af sagerne.

Mange af dem kan nu afgøres med bøder, forudser den erfarne Peter Trudsø fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater om de mange børnepornoanklager, der er blevet rejst mod unge mennesker, som har delt en video af nogle unges frivillige sexsamkvem.

Det er en blufærdighedskrænkelse men ikke spredning af børneporno, afgør landsretten Det får meget stor betydning for det store antal unge mennesker, som har frygtet en dom børneporno og dermed en meget alvorlig plet på straffeattesten.

Piskede en stemning op

Den frygt er blevet hjulpet på vej af politiet, der efter Trudsøs mening har været alt for vidtgående i deres advarsler om, hvad der nu ville ramme de sigtede.

»Politiet har ind imellem unødigt pisket en stemning op, hvor man har givet indtryk af, at nu var folks fremtidsdrømme ødelagt«, siger han med henvisning til, at en børnepornodom ville gøre det umuligt for eventuelle dømte at blive lærere eller betjente.

Man lander på et niveau, hvor der er proportionalitet mellem handling og straf. Peter Trudsø

»Man kan godt få budskabet om, at det her skal standse, frem på en rimelig og ordentlig måde i stedet for at lade sig rive med. Politiet bør overveje, hvordan man har håndteret denne sag«, finder forsvarsadvokaten efter dagens dom i Vestre Landsret.

Grumsede optagelser og manglende forsæt

Dommen er klar. På grund af videoens slørede og dårlige kvalitet - og dét, at den tiltalte ikke havde vilje til at sprede porno med aktører under 18 år, da han delte de grumsede billeder - frifindes den tiltalte for anklagen om at sprede børneporno. Han får udelukkende en dom for blufærdighedskrænkelse over for de to aktører, der ifølge retten havde været klar over, at de blev filmet.

Det koster en bøde på i alt 2.500 kroner og kommer udelukkende til at stå i to år på straffeattesten, men tilføjes ikke den såkaldte børneattest.

»Man skal ikke undervurdere alvorligheden af at få en bøde for at overtræde straffeloven. Man får statueret dét, at det er hamrende strafbart«, siger Peter Trudsø.

Prøvesager skød langt over målet

Advokaten finder udfaldet af ankesagen rimeligt.

»Her sagde anklagemyndigheden fra starten, at man ville føre nogle prøvesager. Så ser man nogle gange bolden blive skudt langt op i luften. Men her er landsretten nået frem til et helt andet resultat end byretten. Man sparker bolden i mål i stedet for at skyde over målet. Man lander på et niveau, hvor der er proportionalitet mellem handling og straf«.

Det hele burde efter forsvarsadvokatens mening være blevet fanget af anklagemyndigheden, så det ikke var endt med de meget voldsomme beskyldninger, som landsretten nu har afvist.

Selv har Trudsø en snes klienter, der er sigtede eller tiltalte i sagen, men deres sager er ikke afgjorte. Han venter, at en lang række af de rejste sigtelser nu kan lukkes eller klares med et bødeforlæg.