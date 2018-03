IT-eksperter: Folketinget fatter ikke datasikkerhed Sjusket lovarbejde og manglende retssikkerhed er blevet en tendens i lovarbejdet, siger organisationer. Flere IT-ordførere er enige.

Nationalt Genom Center, EU’s persondataforordning og logningsdirektivet er tre eksempler på sjusket lovarbejde, hvor politikerne ikke tager borgernes retssikkerhed alvorligt.

Det mener Amnesty International, Rådet for Digital Sikkerhed og fagforbundet PROSA. Sammen med 10 andre organisationer skrev de torsdag et åbent brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og bad hende trække lovforslaget om et nationalt dna-register tilbage. Ifølge kritikerne indeholder loven så store juridiske uklarheder, at det kan føre til misbrug.

Ifølge chefjurist i Amnesty Claus Juul er der sket et skred i Folketingets arbejde med retssikkerhed og databeskyttelse:

»Siden terrorpakke II fra 2006 har vi oplevet en generel tendens til, at love og deres forarbejder er for upræcist og for bredt formuleret«, siger han.

Han fremhæver logningsdirektivet, der pålægger teleselskaber at lave omfattende registrering af oplysninger om kunderne. Selv om EU-Domstolen har dømt tilsvarende logningsregler ulovlige i andre lande, afviser justitsminister Søren Pape Poulsen (K) at ændre reglerne.

»Hvis man har den tilgang til borgernes retssikkerhed, kan vi ende i et totalt overvågningssamfund«, siger Claus Juul.

Også Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed, oplever sjusket lovarbejde:

»Det er en tendens i disse år, at politikerne forsøger at sætte borgernes persondatabeskyttelse ud af kraft med national lovgivning«, siger han og fremhæver Folketingets implementering af EU’s persondataforordning:

»Selv om EU-forordningen skal beskytte imod det, vil Folketinget åbne for, at man via bekendtgørelser kan anvende data, der er indsamlet til ét formål, til helt andre formål. Vi så det, da regeringen fremlagde sin ghettoplan, hvor de vil registrere alle familier for at identificere marginaliserede børn. Formålet er nobelt, men metoden er et stort indgreb i de rettigheder, forordningen skal sikre«.

Mortensen mener, datadelingen bør underlægges demokratisk kontrol:

»Bekendtgørelser skal ikke ind over Folketinget, men kan vedtages af en embedsmandsgruppe og en minister. Det giver et demokratisk underskud i lovprocessen, hvis ikke Folketinget eller et udvalg som minimum er med til at tage den slags beslutninger«, siger han.

Samme bekymring har PROSA, der er fagforbund for 16.000 IT-professionelle i Danmark. Her mener formand Niels Bertelsen, at Folketingets politikere i stigende grad »formålsforskyder« i lovgivningen, så data indsamlet til ét formål pludselig også må bruges til et andet.

»De er en klar tendens, at lovgiverne formålsforskyder data uden at spørge borgerne om lov. Jeg kan slet ikke forstå, at de gør det, for det eroderer tilliden til de offentlige myndigheder, som er så vigtigt for det danske samfund«, siger han.

IT-ordførere: Den er god nok

Politiken har kontaktet alle IT-ordførere i Folketinget for en kommentar. Måske overraskende er ordførerne fra både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale, SF og Enhedslisten enige i kritikken.

Jan Callesen (DF) tilslutter sig kritikken af regeringens implementering af EU’s persondataforordning, selv om hans eget parti lægger stemmer til den:

»Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor en minister alene skal kunne lave en bekendtgørelse om brug af data til et andet formål. Det ville være mere fornuftigt, hvis sådanne beslutninger lige runder et udvalg i Folketinget«, siger han.

Karin Gardsted (S) er enig og kalder det »luftigt og uigennemsigtigt, at det udelukkende er ministeren, der har beføjelser til at bruge data til andre formål«.