Forsvarets Efterretningetjeneste: Leder efter ekspert i russiske missiler Rusland opruster blandt andet med missiler i Østersøregionen.

»Brænder du for at fordybe dig i russisk missilteknologi med henblik på at formidle din viden i form af relevante efterretninger?«.

Så kan du få dit ønske opfyldt hos Forsvarets Efterretningstjeneste. Ovenstående er fra et stillingsopslag, hvor FE søger en analytiker til russisk missilteknologi.

Stillingsopslaget kommer i forlængelse af den øgede bekymring for Ruslands rolle i Østersøregionen. Et emne, som FE blandt andet beskæftigede sig med i sin risikovurdering fra efteråret 2017. Her nævnte FE, at Rusland er ved at udbygge og opgradere sine »mobile og moderne missilsystemer« i den russiske Kaliningrad-enklave, som ligger ud til Østersøen mellem Polen og Litauen.

Også den russiske Østersøflåde er blevet udstyret med flere missilsystemer og nye missilkorvetter, og Rusland forbereder ifølge risikovurderingen at udstationere jord-til-jord missiler af Iskandertypen i Kaliningradområdet.

FE ser udbygningen med missiler som et led i et russisk ønske om at kunne sætte de baltiske lande og Nato under »et betydeligt militært« og politisk pres i tilfælde af en krise.

I forbindelse med det forsvarsforlig, et flertal i Folketinget blev enigt om for et par måneder siden, indgår anskaffelse af flere typer defensive missiler, ligesom det blev besluttet at undersøge, om søværnets fregatter skal udstyres med langtrækkende krydsermissiler.

Den kommende ansatte hos FE skal især beskæftige sig med Ruslands missilteknologi, men skal også behandle »andre militærteknologiske emner af strategisk betydning, herunder kernevåben«.

FE forventer, at ansøgere har erhvervserfaring fra arbejde med missilteknologi, missilforsvar, kernevåben eller atomkraft. FE ønsker ikke at oplyse, om der er tale om en ny stilling.

Sidste år søgte tjenesten »særlige talenter« til sit hackerakademi. Det drejede sig både om at kunne opspore og standse cyberangreb på Danmark og at kunne hacke sig vej ind i lukkede it-fora og computere.

I FE's årsberetning nævnes Rusland ikke direkte i denne sammenhæng, men for et år siden oplyste forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), at en statsstyret russisk hackergruppe gennem to år havde hacket sig ind i mails hos medarbejdere i Forsvaret.

Ansøgningsfristen til stillingen som missilekspert er 17. april.