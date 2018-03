Kræn Larsen og Slagtergårdene venter på bulldozerne: »Møgærgerligt at vi skal væk herfra«

SLID. Når Slagtergårdene fjernes, ryger den 150 år privatejede gamle bygning Vesterbrogade 107 C med. Mere end 300 indsendte protester, da kommunen gav tilladelse til nedrivningen. Foto: Jacob Ehrbahn

SLID. Når Slagtergårdene fjernes, ryger den 150 år privatejede gamle bygning Vesterbrogade 107 C med. Mere end 300 indsendte protester, da kommunen gav tilladelse til nedrivningen. Foto: Jacob Ehrbahn

Det er Kræn Larsen dog foreløbig ikke tryg ved. Tilbuddet lyder indtil videre på, at han skal skifte sin nuværende 120 kvadratmeters lejlighed til 3.700 kroner om måneden ud med cirka 70 kvadratmeter. Og at huslejen vil stige med 75 procent.

Jesper Reinhardt skriver i en mail til Politiken, at genhusningen er i fuld gang, at der har været afholdt personlige møder, og at alt foregår »i bedste samarbejdsånd og i respekt for gældende regler«.

Plastret hurtigt af

Men ifølge chefjurist i Lejernes LO Hovedstaden, Jakob Møldrup-Lakjer, er udspillet fra ejeren ikke godt nok. »Vi kan ikke acceptere en genhusning alene på salgsopstillinger på lejligheder, som ejeren måske vil købe og udleje. Når man som ejendomsejer står over for en kæmpe økonomisk gevinst ved at få frigjort en meget attraktiv grund midt på Vesterbro til nybyggeri, er det mindste man kan forvente, at lejerne bliver hjulpet ordentligt videre«.

Jakob Møldrup Lakjer peger på, at der ikke er en lovregulering af, hvad »en passende erstatningsbolig« er.

»Det er op til kommunens skøn, om man overhovedet vil stille krav. Og man kan godt frygte, at det politiske flertal, der har stemt for nedrivningen, er parat til at acceptere en genhusning, der ikke er tilfredsstillende for lejerne – bare for at få rykket plastret af hurtigt«.

Magtdemonstration

Imens fortsætter nedbrydningen af nogle af bygningerne. Det anser Hanne Fabricius, som er en af de aktive i borgergruppen ’Bevar Slagtergårdene’, som »en ren magtdemonstration«. Men hun understreger, at borgerne i protestgruppen, der tæller knap 4.500 medlemmer på Facebook, vil fortsætte deres aktioner.

»Det gør vi også for, at de politikere, der har stemt imod en bevarelse, ikke skal tro, at de kan slippe billigt fra det. Især Socialdemokraterne, der er ved at rive deres egen historie ned. Men det gør de vel, så vi kan glemme, at de engang var et arbejderparti«, siger Hanne Fabricius.

Toneangivende partier som Venstre og Socialdemokratiet har dog været faste i kødet. Venstres medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Flemming Steen Munch, har tidligere sagt til Politiken, at der »ikke er noget bevaringsværdigt«.

»Dem, der har ejet det, har ikke vist vilje til løbende vedligeholdelse. Og der er ingen grund til at smide gode penge efter dårlige. Der ligger et godt projekt, der kan skabe nye boliger og erhverv«.