Christiansborgs Ridebane skal være dækdepot under Formel 1 De politiske systemer er så småt begyndt at indstille sig på, at eksminister Helge Sander og Saxo Bank-stifter Lars Seier Christensens formel 1-planer for de københavnske gader ikke er et fatamorgana. Et snævert flertal i Københavns Borgerrepræsentation har sagt ja på visse betingelser, mens regeringen overvejer statsstøtte og ejerskabsmodeller. Imens knokler Helge Sander med planlægningen. Han har f.eks. indgået en foreløbig lejekontrakt om tribunefaciliteter til 107.340 tilskuere. Vi kørte med ham en tur rundt på formel 1-ruten.

FOR ABONNENTER Helge Sander har dårligt nok fået sat sig ind i min noget bedagede stationcar af typen Ford Mondeo, før han begynder at fortælle begejstret om sine frugtbare forhandlinger med dronningens folk. Det drejer sig om muligheden for at benytte de statelige omgivelser på Christiansborgs ridebane som midlertidigt dæk- og materieldepot for verdens førende racerbiler under formel 1-grandprixet, han drømmer om i København.