Kommunernes Landsforening har i den forløbne uge fået kritik for at bruge 730.000 skattekroner på at hyre et sekterisk konsulentfirma til at skitsere vilde ideer om fremtidens velfærdssamfund. Og for at hylde det firma, som anklages for at udnytte Facebook-brugeres data til at manipulere vælgere. Direktør Laila Kildesgaard forklarer, at KL gerne ville have »et ordentligt spark«.