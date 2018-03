Ægtepar finder tyske miner under væltet træ

I en plantage ved Haderslev fik et ægtepar sig fredag aften en overraskelse, da de opdagede adskillige gamle miner under et væltet træ.

Der blev fundet 11 betonminer i alt, og de viste sig at stamme fra den tyske besættelse under Anden Verdenskrig. Det fortæller vagtchef Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Da de er ude at gå en tur, bliver de opmærksomme på et væltet træ, og under det træ er der nogle genstande, som de går hen og kigger på«.

»De synes, det ligner nogle miner eller håndgranater, og det foruroliger dem selvfølgelig lidt«, siger Torben Møller.

En politipatrulje ankom derefter til plantagen for at besigtige og fotografere fundet, og Forsvarets Ammunitionsryddere blev tilkaldt for at fjerne og destruere det, der viste sig at være ganske ufarlige betonminer.

»Tilsyneladende er sprængsatserne pillet ud. Teorien er, at man har ryddet minerne og i den forbindelse taget sprængstoffet ud af dem«.

»Så det er egentlig bare betonskallerne, der er smidt i et hul og måske dækket med jord. Og så er der i tidens løb vokset et træ op«, siger vagtchef Torben Møller.

Der er efter Anden Verdenskrig ryddet mange miner i området nær Haderslev.

ritzau