Ombudsmanden: Skat opfører sig skidt over for borgerne Skat optræder nedladende, lytter ikke, foretager vilkårlige skøn og insinuerer, at borgerne snyder, skriver ombudsmanden efter gennemgang af 30 skattesager. Skat erkender fejl og lover at forbedre sig.

Embedsmændene i Skat opfører sig i alt for mange tilfælde under den standard, som man må forvente af en offentlig myndighed.

Folketingets Ombudsmand har ved at gennemgå 30 sager fundet en række eksempler på, at Skat bruger »nedladende sprogbrug«, ikke har styr på papirerne, undlader at lytte til borgernes argumenter og ser ud til nærmest at sjusse sig frem til afgørelserne, så afgørelserne virker »vilkårlige« for borgerne.

»Det er ikke muligt at fastslå præcis, hvor udbredte disse fejl er hos skattemyndighederne, men meget tyder på, at der er tale om spørgsmål, som er generelt relevante«, skriver Folketingets ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en redegørelse om sin undersøgelse.

Konsekvensen er, påpeger ombudsmanden, at borgerne mister tilliden til skattemyndighederne. Men han konstaterer også, at Skat i en brevveksling har erkendt problemerne og lovet at gøre noget ved dem.

Nedladende og vilkårlige

Ombudsmanden beskriver i sin redegørelse, at Skat på fire områder har optrådt på en måde, som ikke lever op til de krav, der stilles til en offentlig myndighed:

Skat har optrådt som om en »forhandlingspart og ikke som myndighed« og »fremsat mistanke på en måde, som skatteyderen med rette opfattede som nedladende«. I en sag ville Skat beskatte en borgers brug af firmabil med den begrundelse, at borgeren brugte den privat. Borgeren forklarede, at bilen kun blev brugt til arbejdet, og at den stod parkeret på virksomhedens adresse. Det sidste forholdt Skat sig slet ikke til. I stedet skrev Skat, at borgeren havde passeret Storebæltsbroen på tidspunkter, som passede godt til hans datters 30 års fødselsdag i København. Borgeren fik medhold i Landsskatteretten. Skat holder ikke styr på papirerne i en sag. Papirer, som »udgør et vigtigt grundlag for en sag« er i en række tilfælde ikke blevet journaliseret på sagen, konstaterer ombudsmanden. Når Skat skal foretage et skøn sker det ofte på en måde, hvor der ikke er nogen begrundelse, og hvor Skats skøn derfor fremstår helt vilkårligt for borgeren. Et eksempel er Skats skøn over markedslejen ved udlejning af en lejlighed. Et andet er, at Skat ud fra en persons dankortforbrug gennem tre år valgte at forhøje borgerens indtægt ud fra det år, hvor forbruget var størst men uden nogen begrundelse. Det kunne efterlade det indtryk, skriver ombudsmanden, at Skat alene valgte dette år, fordi det ville føre til en højere beskatning af borgeren. »Det ville i givet fald være et klart usagligt hensyn«, skriver han. Skat forholder sig i en række tilfælde ikke til de argumenter, som borgerne kommer med. Det kan »give skatteyderen en oplevelse af, at det ikke nytter at komme med argumenter og synspunkter, fordi myndigheden har afgjort sagen på forhånd«, skriver ombudsmanden.

Som et femte punkt kritiserer han Landsskatteretten for ikke at sikre, at fristerne for at sætte folk i skat er blevet overholdt.