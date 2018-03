Politi anholder tre ved slagsmål efter demonstration

Københavns Politi er lørdag eftermiddag rykket ud til et stort slagsmål ved Vesterbro Torv i København.

Det oplyser vagtchef Henrik Moll. Først oplyste politiet, at der var anholdt to personer, men lørdag aften lyder det, at tre yngre mænd er anholdt.

Slagsmålet er sket umiddelbart efter en demonstration på Rådhuspladsen, hvor demonstranter protesterede mod Erdogan-styret i Tyrkiet.

»Det er muligvis nogle af dem fra demonstrationen, men hvem, de har været i slagsmål med, det er mere uklart«, siger vagtchefen.

Politiet vurderer, at omkring 25 personer har været involveret i slagsmålet, og der er meldinger om, at der har været brugt køller, hamre og en økse.

Ingen skal være kommet alvorligt til skade.

»Rystet over situationen«

Politiet modtog meldingen om slagsmålet klokken 15.45, og lidt efter klokken 18.30 oplyser politiet, at man er færdige på stedet.

En af de tre anholdte sigtes for brud på våbenlovgivningen. Politiet kan ikke oplyse, hvad de to andre sigtes for. Politiet vil formentlig ikke kræve dem varetægtsfængslet, fortæller vagtchefen.

Demonstrationen går under navnet 'Afrin er ikke alene', og talsmand Saime Bilen fortæller, at demonstrationen begyndte på Vesterbro Torv, og derfra fortsatte til Rådhuspladsen.

Her foregik demonstrationen ifølge talsmanden fredeligt.

Efterfølgende gik demonstranterne tilbage mod Vesterbro Torv, og her blev demonstranter angrebet, fortæller hun. Hun hørte høje råb derfra, og da hun kom derhen, så hun, at nogle fra demonstrationen var blevet angrebet.

»Da vi kom hen til gruppen, var der nogle kurdere, der sagde, at de var blevet angrebet af otte til ti personer. Vi kunne se, at en var blevet såret i hovedet. Jeg er rystet over situationen«, siger Saime Bilen.

Ifølge talsmanden brugte den anden gruppe hammer og økse.

