Efterlyst ældre mand er selv vendt hjem efter lang køretur

En ældre mand fra Hvidovre skulle lørdag aften hente nogle pårørende ved et teater i Køge, men han dukkede ikke op.

Derfor efterlyste politiet manden offentligt. Sagen endte godt, da manden søndag eftermiddag omkring klokken 15 selv vendte hjem efter en længere køretur.

Han er 80 år og kørte i en brun Citroën C4. Bilen blev lørdag aften klokken 23.30 spottet af en automatisk nummerpladeregistrering ved Nørre Alslev på Falster.

»Det er det sidste, vi ved om ham«, sagde vagtchef Henrik Jørgensen tidligere søndag, da politiet gik ud med efterlysningen.

Ifølge politiet har manden ingen relation til Falster, der kan forklare, at han kørte til Falster i stedet for - som aftalt - at hente sine pårørende i Køge.

De pågældende familiemedlemmer så senest manden, da han satte dem af ved teatret i Køge lørdag eftermiddag klokken 15.

ritzau