Dennis Kristensen: »Jeg ser ikke et mæglingsforslag for mig«

På FOA-formand Dennis Kristensens kontor er den ene massive stak papirer efter den anden placeret tilfældigt på hylder og skrivebord. Det er en ekstrem udgave af »organiseret rod«, som vil give de fleste øjeblikkelig hovedpine.

Helt omvendt har det set ud på forhandlingsbordet i overenskomstforhandlingerne, hvor forsvindende få papirer blev fremlagt, før det hele brød sammen.

Men det er netop de papirer, eller manglen på samme, der skal udgøre grundlaget for det forslag til en ny overenskomst, som hele landet med tilbageholdt åndedræt venter på, at forligsmand Mette Christensen fremsætter.

Derfor mener Dennis Kristensen, at det bliver tæt på umuligt for Mette Christensen at fremlægge et mæglingsforslag.

»Som verden ser ud lige nu, kan jeg ikke se et mæglingsforslag for mig. Det er forudsætningen i Forligsmandsloven, at parterne skal nikke til, at der fremsættes en skitse, der bliver til et mæglingsforslag. Og jeg tror hverken, at arbejdsgiverne eller lønmodtagerne synes, at der er noget at nikke til lige nu. Det krævermere bevægelse«, siger Dennis Kristensen.

Hvad der rykker sig og ikke rykker sig i forhandlingerne de her dage bliver meget afgørende Dennis Kristensen, FOA-formand

Torsdag appellerede KL-formand Jacob Bundsgaard (S) til både arbejdsgivere og arbejdstagere for at få parterne til at strække sig det sidste stykke, der kan få enderne til at mødes.

Dennis Kristensen kvitterede fredag og understregede, at hvis KL-formanden er klar til at rykke sig, er det ikke udelukket, at der kan findes »en fredelig løsning«.

Men han understreger, at KL endnu ikke har sat handling bag ordene, og før det sker, ser han ingen mulighed for en aftale inden deadline.

Forligsmanden er forpligtet til at tage udgangspunkt i løndecimaler, arbejdstidsbestemmelser og materiale fremlagt under de kuldsejlede forhandlinger.

Det sker for at nå frem til en så afbalanceret forligsskitse som muligt. Men det har kommunerne spekuleret i helt fra starten, siger Dennis Kristensen, der mener, at mangel på papirer har været en del af forhandlingstaktikken.

»Det er min oplevelse, at kommunerne har kompliceret det her yderligere. Der har været en overdreven forsigtighed i forhold til realitetssnak, før forhandlingerne brød sammen. De har været for utrænede i mine øjne. Derfor landede vi i et næsten forudsigeligt sammenbrud, fordi kommunerne sad og holdt på,hvad de ville spille ud med, fordi de gik efter at komme i Forligsinstitutionen. Jeg synes, det var rigtig, rigtig uklogt. Det er selvfølgelig en balance i at ikke stille sig selv dårligere i Forligsinstitutionen og så forsøge at få forlig. Men man spænder altså ben for sig selv, hvis man, inden fristerne udløber, har besluttet, at man vil i Forligsinstitutionen«, siger Dennis Kristensen.

FAKTA Forligsmandens tidslinje 23 - 27. februar:Forhandlingerne bryder sammen. 1. marts: Forhandlingerne overgår til Forligsinstitutionen. 2. marts: De offentligt ansatte varsler strejke af 80.000 offentligt ansatte. 7. marts: De offentlige arbejdsgivere svarer igen med lockoutvarsel af 440.000 ansatte. 3. april: De nuværende overenskomster udløber, og 3. april er sidste frist, hvis forligsmanden vil fremsætte mæglingsforslag eller udsætte konflikten.

Løn er nøglen

Dennis Kristensen sidder i kommunernes forhandlingsudvalg, og han har derfor sat sine ben i Forligsinstitutionen adskillige gange i løbet af de forgangne tre uger, hvor Mette Christensen har styret forhandlingerne.

Han forklarer, at det stadig er lønudviklingen, lærernes arbejdstid og betalt spisepause, der skiller parterne ad. Men efter hans mening er det diskussionen om løn, der kan få indrømmelserne til at flyde på begge sider af bordet, uden at gøre op med musketereden.

»Det helt afgørende punkt er, om der kan findes en løsning, som sikrer en parallel lønudvikling med de privatansatte. Når man kigger på det fra vores side, så ligner det her et spil om, hvorvidt en lavere lønudvikling hos de offentligt ansatte kan skabe et økonomisk råderum hos en regering til politiske udspil, som er finansieret gennem lavere lønudvikling hos offentligt ansatte«, siger han og fortsætter:

»Jeg vil argumentere for, at skal det ende med, at der enten skal indgås forlig, eller der skal fremsættes mæglingsforslag, så er det lønudviklingen, der er paraplyen hen over det hele, der kan sikre, at der kommer et forlig«.