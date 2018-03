Anklagemyndigheden: Derfor skal Scharf i fængsel

Anklagemyndigheden løfter nu sløret for, hvad det præcist er i bogen 'Syv år for PET', som Politiets Efterretningstjeneste (PET) finder problematisk.

Konkret er der tale om 28 steder i bogen, hvor anklagemyndigheden vurderer, at Jakob Scharf har talt over sig. Det fremgår i anklageskriftet mod den tidligere PET-chef, som tiltales for at have brudt sin tavshedspligt og have videregivet fortrolige oplysninger af væsentlig betydning for statens sikkerhed.

Anklagemyndigheden vil forsøge at få Sharf idømt fængselsstraf. Det fremgår af anklageskriftet, at der er krav om fængselsstraf og forbehold for påstand om erstatning.

Her er passagerne, som PET slår ned på:

1 - Paskontrollen (s. 15 i bogen 'Syv år for PET'):

»Paskontrollen er en god lejlighed til at kigge lidt nærmere på folk, uden at du nødvendigvis afslører, at det er en efterretningstjeneste, der er på spil. Det handler selvfølgelig om at gøre det på en måde, hvor man ikke kan se, at der har været nogen i bagagen. Det skal gå hurtigt, for du har ikke adgang til bagagen i særlig lang tid. Man vil normalt også være optaget af at komme til at kigge i folks håndbagage og elektroniske genstande«.

2 - Glasvejssagen (s. 35)

»I den periode havde man i flere lande set terrorplaner og også gennemførte angreb begået af personer, som havde været i Pakistan for at modtage træning og derefter var blevet sendt tilbage for at udføre angreb. I Glasvejsagen havde vi simpelthen mulighed for i realtid at følge en person, som var blevet sendt hjem fra Waziristan med en opgave. Det mente amerikanerne var ret enestående«.

3 - En snak med amerikanerne (s. 35)

»Under et møde med amerikanerne sagde de til mig, at det for dem var en kæmpe operation og en meget vigtig sag, som den amerikanske præsident blev orienteret om i sine regelmæssige briefinger fra CIA«.

4 - (s. 46-47)

»Vi havde mistanke om, at Shiraz Tariq havde spillet en central rolle i forhold til Hammad Khürshids kontakter til udlandet, men Shiraz Tariq sørgede for at holde sig på afstand af alt det, der handlede om konkrete terrorplaner. Der var ikke så meget tvivl om, at Shiraz Tariq var en central figur i forhold til radikalisering, og vi kom til at koncentrere os meget om ham i årene efter. Nærmest hver gang, vi havde en terrorsag, stødte vi på Shiraz Tariq«.

5 - Tips fra USA (s. 49)

»Det er ikke sikkert, at vi havde opdaget Hammad Khürshid, hvis ikke amerikanerne havde tippet os. Udenlandske tjenester deler oplysninger med dig, hvis der er tillid til, at du kan håndtere oplysningerne, og at du kan beskytte den pågældende tjeneste og deres indhentningsmetoder. Det betyder noget, at du viser, at du kan håndtere trusler effektivt, og det blev meget afgørende for PET i de kommende år, at vi havde håndteret de her oplysninger ordentligt, afværget truslen, og at vi også var i stand til at levere efterretninger til udenlandske efterretningstjenester«.

6 - Danskmarrokkaneren og hans netværk(s. 55, 57 og 60)

»Men Jakob Scharf fortæller, at det i virkeligheden var danskmarokkaneren, som i PET’s øjne var sagens hovedperson: ”Vores oplysninger gik på, at det var ham, planerne var forandret omkring. Danskmarokkaneren var den centrale person, men det var ikke ham, som skulle udføre selve drabet, det skulle de to tunesere«.

»Brandbergen-netværket har i en årrække været centralt at holde øje med for både PET og den svenske efterretningstjeneste SÄPO. Derfor vidste vi, at der løbende havde været forbindelser mellem danskmarokkaneren i Aarhus og Brandbergen-netværket i Sverige, også før Tunesersagen«.

»Det var vores opfattelse, at det var danskmarokkaneren fra Aarhus, som derefter fik overdraget en del af de opgaver, som Mohammed Moumou tidligere havde haft for terrornetværket i Skandinavien”, siger Jakob Scharf om Abu Hamza«.

7 - Aflytningen af Abu Hamza (s. 60-61)

»Vi havde svært ved at komme rigtigt tæt på gruppen, for de var meget, meget sikkerhedsbevidste, og vi havde især svært ved at komme tæt på danskmarokkaneren og lave aflytninger hos ham«.

»Først lang tid efter Tunesersagen lykkedes det for PET at få spionudstyr ind i Abu Hamzas lejlighed. ”Men hvordan kan jeg ikke afsløre...”«

8 - Kvælerslanger og et Rolex-ur (s. 80 og 85)

»Så tog han mig ud bagved, hvor han havde en række terrarier fyldt med store kvælerslanger. Der kom en tjener ind med et par levende mus, som han begyndte at fodre slangerne med. Det skulle jeg se på, og det var ikke nogen stor oplevelse. De her mus blev kastet ned til slangerne, uden at der skete noget, og jeg tænkte bare: ”Gudskelov”. Men lige pludselig reagerede kvælerslangerne, så det var en lidt speciel oplevelse. Jeg ved ikke rigtig, om formålet var at ryste mig lidt, eller om han bare syntes, at det var sådan noget, man gjorde med gode venner«.

»Efter mit møde med den excentriske sikkerhedschef, som viste mig sine kvælerslanger, gav han mig en lille pakke og sagde, at det var en personlig ting til mig. Da jeg kom hjem til kontoret og pakkede ud, så var det gudhjælpemig et Rolex-ur. Jeg tænkte: ”Åh nej, det er simpelthen bare den værste gave, man overhovedet kan forestille sig”«.

9 - Skæld ud fra ISI (s. 81-82)

»Da vi mødtes med ledelsen i ISI, begyndte mødet simpelthen med, at jeg blev skældt huden fuld. I en halv time fik jeg ikke sagt et ord, fordi de skældte mig ud, skældte Danmark ud og fortalte, hvor forfærdelig tegningerne var, og hvor uforståeligt håndteringen af tegningesagen var. Jeg sad simpelthen og tænkte: ’Det bliver et meget kort møde. Vi kan lige så godt begynde at kigge på, hvornår det første fly går hjem fra Islamabad’. Men efter en halv times tid sagde de: ’Okay, nu har vi fortalt, hvad vi mener om den tegningesag, så nu behøver vi ikke tale mere om den’. Nu kunne vi stedet tale om, hvordan vi kunne finde ud af at samarbejde«.

10 - Aflytningen af Headley (s. 129)

»Vi hev fat i hende og sagde (en kvindelig studerende, red.), at vi gerne ville have, at hun lånte sin lejlighed ud til Headley, og det gik hun med til. Det betød, at vi kunne plastre lejligheden til med aflytningsudstyr og overvågning, og det ville give os nogle unikke muligheder. Det var aftalt med amerikanerne, og alt var på plads til, at Headley skulle komme til Danmark for tredje gang«.

11 - Samarbejdet med pakistanerne (s. 133-134)

»Det var ikke overraskende, men det var alligevel tankevækkende. Jeg havde selv været på besøg i Pakistan, og vi havde et samarbejde med den pakistanske tjeneste. Vi havde haft et angreb mod den danske ambassade, og vi havde også på et tidspunkt folk i Pakistan, som arbejdede sammen med pakistanske myndigheder, også den pakistanske efterretningstjeneste. Så er det selvfølgelig lidt hård kost at finde ud af, at mens vi arbejder med folk i den pakistanske efterretningstjeneste, er der andre folk i samme tjeneste, som aktivt sidder og udpeger Danmark som terrormål«.

»På en række punkter har vi haft et udmærket samarbejde med den pakistanske tjeneste. Men det er en stor tjeneste, der er præget af politiske dagsordener, og derfor handler det meget om, hvem i tjenesten man arbejder med. Man er nødt til hele tiden at tage forholdsregler, når man arbejder med sådan en tjeneste. Man kan ikke undgå at forholde sig til Pakistan og den pakistanske efterretningstjeneste, når det handler om terrorbekæmpelse, men selvfølgelig fik Headley-sagen konsekvenser for vores samarbejde. Det var en påmindelse om, at man ikke nødvendigvis er på samme side hele tiden«.

12 - Den elektroniske overvågning (s. 135-136)

»Men i forhold til hele debatten om NSA og masseovervågning er det min erfaring fra min tid i PET, at den tekniske indhentning – den elektroniske overvågning – sjældent giver ret meget. Den tekniske indhentning kan slet ikke måle sig med kildearbejde«.

»... så får PET en efterretning om, at der er nogen, der kommunikerer om noget, som omhandler en mulig trussel mod Danmark. Men ofte er der tale om så diffuse oplysninger, at man ikke har mere at gå efter. Man er måske ikke engang i stand til at identificere, hvem der har skrevet de pågældende mails. Jeg siger ikke, at man slet ikke har brug for den tekniske indhentning. Når det handler om trusler, der kommer fra udlandet, er det et nødvendigt værktøj i efterretningsarbejdet. Min erfaring er bare, at den tekniske indhentning typisk først har betydning, når du allerede har identificeret en trussel. Når man ved, at man vil holde øje med en bestemt person, så kan den tekniske indhentning bruges til at finde ud af, hvem vedkommende kommunikerer med, og hvad det taler om. Det betyder ikke, at man aldrig kan bruge den tekniske indhentning til at få identificeret en trussel, men måske ikke selv havde set ellers. Men min erfaring er, at den meget brede tekniske indhentning sjældent er afgørende i forhold til at identificere og imødegå konkrete trusler«.

13 - Øksemanden (s. 145-146)

»Vi vidste, at han havde forsøgt at etablere sig i al-Shabaabs ledelse, men var blevet afsløret af kenyanske myndigheder«.

»... vi havde ingen indikationer på, at han skulle have fået en opgave med hjem fra al-Shaabaab«.

»Vi havde heller ikke nogen oplysninger, der pegede i retning af, at han havde modtaget træning eller deltaget i kamphandlinger i Somalia«.

14 - Opkaldet fra taxachaufføren (s. 168)

»Jeg kan blandt andet huske en episode, hvor jeg havde taget en taxa hjem til min privatadresse, og hvor vi efterfølgende ved et tilfælde fandt ud af, at taxachaufføren havde ringet til nogle personer, som vi aflyttede i en anden forbindelse, for at fortælle, at ’jeg ved, hvor ham PET-chefen bor’. Det var selvfølgelig ikke behageligt«.

15 - At skyde en selvmordsbomber (s. 175)

»Den eneste måde, du kan pacificere en selvmordsbomber på, er ved at skyde vedkommende, men du kan altså ikke skyde hvor som helst, hvis du skal undgå, at vedkommende får lejlighed til at udløse bomben. Så vi taler om en helt anden måde at skyde folk på. Du skyder ikke for at ramme dem i benene eller i armene. Du skyder for at likvidere. Det er simpelthen et spørgsmål om, at dy skyder meget præcist efter nervecentret ved hovedet, så det hele bliver lukket ned i et ét hug«.

16 - Opfattelsen af belgierne (s. 182 og 187)

»Det hele var foregået en fredag eftermiddag, og da vi kontaktede den belgiske efterretningstjeneste, var de gået hjem. De holdt weekend. Vi var ved at blive sindssyge over, at vi simpelthen ikke kunne komme i kontakt med den belgiske tjeneste«.

»Det var ikke fordi, vi var imponerede over den belgiske tjeneste. De var i et lidt andet gear på det tidspunkt, end vi var i Danmark, for vi havde jo i lidt længere tid arbejdet med et helt andet trusselsbilleder, end de havde været vant til«.