Politiet mener at have fundet dem, som kastede brandbomber mod den tyrkiske ambassade For en uge siden kastede gerningsmænd molotov cocktails mod ambassaden. Nu mener politiet, at man har fundet de personer, som stod bag.

Den seneste uge har Københavns Politi og PET efterforsket, hvem der kan have stået bag brandattentatet mod den tyrkiske ambassade i Hellerup for en uge siden. Nu er efterforskningen ført til anholdelser. Det oplyser politiet i en pressemeddelse. Københavns Politi og PET har foretaget anholdelser i forbindelse med brandattentatet ved den tyrkiske ambassade #politidk https://t.co/HkDkFVJWDa — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) March 26, 2018 Lørdag rykkede politiet ud til flere steder på Sjælland og foretog ransagninger. Flere personer blevet anholdt og sigtet, og to af dem blev søndag fremstillet i grundlovsforhør og skal nu sidde varetægtsfængslet i indtil videre 24 dage, mens resten blev løsladt, efter de var blevet afhørt. I går blev yderligere to mænd anholdt. Og de bliver »netop nu« fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, oplyser politiet, som derfor tror på, at alle gerningsmændene bag brandbomberne på Østerbro burde være anholdt. »Med de to seneste anholdelser mener vi, at vi har anholdt alle de fire personer, som konkret på dagen kastede molotov cocktails mod ambassaden«, lyder det fra vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen fra Københavns Politi afdeling for personfarlig kriminalitet i pressemeddelesen. Opdateres...