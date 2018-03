Kun få kommuner blander børn: I børnehaven mødes Søren og Mohammed sjældent De fleste kommuner blander ikke børnene på tværs af baggrunde i daginstitutionerne. Det kan ifølge ekspert gå ud over børnenes sproglige og sociale udvikling. Det problem vil regeringen løse med ghettoudspillet.

Hver syvende kommune tager højde for børns modersmål, når de fordeler børnene i institutionerne. Det viser en ny rundspørge fra fagforbundet FOA, hvor 68 ud af 98 kommuner har svaret. Men det er en god idé at blande børnene, mener forskningschef på VIA University College, Andreas Rasch-Christensen:

»I legene bliver børnene udfordret, fordi de leger med nogen, som de ellers ikke ville lege med, og det er oplagt, fordi man udvikler sig sprogligt, men også socialt ved indimellem at være sammen med nogen, der er anderledes end sig selv«.

Albertslund fordeler på modersmål

En af de tolv kommuner, der blander børn ud fra modersmål i daginstitutionerne, er Albertslund Kommune. De har siden 2005 bedt forældre om at skrive børnenes modersmål, når de søger om pladser i kommunens vuggestuer og børnehaver. Leder af Børnehuset Lindegården i Albertslund, Lena Veng Kristoffersen, er glad for mangfoldigheden, men uenig i måden at fordele børnene på.

»Vi er overbeviste om, at børn lærer en rummelighed og forståelse for forskelligheder, når de i børnehaven er en del af et mangfoldigt og ligeværdigt fællesskab. Dog oplever vi en stigmatisering i fordelingsmetoden, der udelukker børn fra fællesskabet i deres boligområde«, fortæller Lena Veng Kristoffersen.

I fremtiden kan fordelingen komme til at se anderledes ud for Albertslund Kommune. Regeringen lægger med ghettoudspillet op til, at de 29 kommuner med socialt belastede boligområder skal fordele børnene, så institutioner i belastede boligområder har maksimalt 30 procent børn fra belastede boligområder.

Ghettoudspillet fordeler ud fra børns bopæl

Regeringen vil med sit udspil forhindre, at børn fra samme boligområder klumper sig sammen.

Man rykker nogle børn ud fra deres nærmiljø, som kan have en stor betydning for, hvem man er og leger med Andreas Rasch-Christensen

»Vi gør det obligatorisk for etårige med bopæl i et socialt udsat boligområde at komme i dagtilbud, og når flere skal ind, bliver vi nødt til at forholde os til fordelingen. Vi skal ikke begå de fejl, som vi ser, hvor der i visse skoler og gymnasier er for høj koncentration af elever med indvandrerbaggrund«, fortæller børne- og socialminister, Mai Mercado.

Mens 30 procent af børnene må være fra socialt belastede boligområder, skal resten af børnene komme fra andre boligområder.

I øvrigt er det kun børn fra socialt belastede boligområder, der må pladsanvises i institutioner i socialt belastede boligområder. Børn fra andre områder skal frivilligt vælge disse institutioner.

Ministeren står fast på fordelingsmetoden, fordi færrest forældre på den måde får længere til dagtilbuddet om morgenen.

»Jeg tror ikke, vi får ros for at kaste alle brikkerne op, så alle kan få rigtig langt til en daginstitution. Vi skal gøre det på en måde, så vi ikke generer for mange andre forældre«, siger ministeren.

Integrationsordfører, Mattias Tesfaye (S), er enig med regeringen i, at børn skal fordeles, men uenig i hvordan.

»Dels vil der være for mange børn uden for de her boligområder, som ikke vil være omfattet af ændringerne. Dels vil mange børn i områderne blive omfattet af ændringerne, selvom de er vokset op i familier, som taler dansk. Så du bliver nødt til at tage udgangspunkt i sproget, som jo er udfordringen - ikke at de bor på tredje sal til højre i et bestemt boligområde«, forklarer Mattias Tesfaye.

Uanset fordelingsmetoden vil det ifølge Forskningschef på VIA University College, Andreas Rasch-Christensen give børnene udfordringer.