Overblik: Snart gælder de her regler, hvis du skal skilles Samtlige af Folketingets partier er tirsdag blevet enig om en ny skilsmisseaftale. Her er aftalens hovedpunkter.

Børnecheck og bopæl deles:

Partierne er blevet enige om, at forældrene i højere grad skal ligestilles i skilsmissesager. Det betyder, at det nu vil være muligt for forældrene at dele den månedlige børnecheck ligeligt mellem sig. Et skilsmisseramt barn kan også få folkeregisteradresse hos begge forældre. Det er dog kun muligt, hvis begge forældre er enige.

Seperationsperiode genindføres:

Partierne er enige om at genindføre en såkaldt seperationsperiode. Det betyder, at hvis et forældrepar med børn ønsker at blive skilt, skal de fremover vente tre måneder, inden de på papiret kan gå fra hinanden. I 2013 blev det ellers gjort muligt for ægtefolk at blive skilt ved hjælp af NemId i løbet af ganske få dage. Før 2013 skulle par med børn vente seks måneder på, at en skilsmisse gik igennem.

Én indgang til skilsmissesystemet:

Statsforvaltningen nedlægges og bliver erstattet af en ny myndighed kaldet Familieretshuset, hvor alle skilsmissesager nu skal behandles. Tidligere kunne sagerne både afgøres af byretten og Statsforvaltningen, der i flere tilfælde traf forskellige beslutninger.

I det nye Familieretshus vil skilsmissesager i fremtiden blive screenet og opdelt i tre grupper: De grønne sager, hvor parterne selv kan håndtere skilsmissen. De gule sager, hvor systemet skal hjælpe parterne med at mægle og indgå forlig. Og til sidst de røde sager, der anses for uløselige, og derfor ryger direkte til en domstolsafgørelse.

Familieret oprettes:

De skilsmissesager, der markeres som røde, er ofte komplekse og konfliktfyldte sager. De overgår til en såkaldt Familieret, som skal ligge under byretten. Her skal alle skilsmissesager, der har brug for rettens indblanding afgøres. Det kan f.eks. være sager, hvor en forælder ikke vil efterleve myndighedernes afgørelse.

Ny skilsmisse manual:

26 byrets- og landsretsdommere har udviklet en ny manual, der skal gøre håndteringen af tunge skilsmissesager lettere. Den nye manual giver domstolene mulighed for i samarbejde med forældre, rådgivere og eventuelle børnesagkyndige at vælge mellem fire skilsmissemodeller. Hver gang starter processen med et telefonmøde, hvor parterne vælger den model, der vurderes at give den bedste løsning for barnet og familien.

Særlig børneenhed oprettes:

Det nuværende skilsmissesystem er blevet kritiseret for først og fremmest at fokusere på at få forældrene til at enes.Derfor er partierne blevet enige om at oprette en såkaldt børneenhed bestående af fagpersoner, der skal hjælpe børn i skilsmissesager og sikre, at der i højere grad bliver taget hånd om dem og deres interesser.

Lovforslaget fremsættes i efteråret 2018, og det nye system træder i kraft 1. april 2019. Herefter skal funktionen af det nye system løbende overvåges, og efter fire år skal der foretages en samlet evaluering.

Opdateres