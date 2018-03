Der er 37 russiske diplomater i Danmark. Om lidt udvises to. Det kan gøre mere ondt på Danmark end Rusland.

Men det er tvivlsomt, at Rusland inden for kort tid vil benytte muligheden for at sende to diplomater afsted. Det vurderer Bo Lidegaard, tidligere departementsråd og ambassadør i Statsministeriet og sidenhen chefredaktør for Politiken:

»Det vil være uortodokst, hvis Rusland kort efter udvisningen sender to nye diplomater til Danmark. Men jeg bliver ikke spor overrasket, hvis de over tid fylder de to pladser op igen. Men om det sker om eller seks måneder, et år eller to år er umuligt at spå om. Man må forstå, at det her er en symbolsk handling. Det er et skridt, det skal markere, at Danmark er solidarisk med Storbritannien«, siger han.

Dermed bliver det interessant at følge, hvor hurtigt Rusland vil søge at erstatte de knap 150 diplomater, der hjemsendes fra 24 lande og Nato de kommende dage og uger.

Hastigheden for deres genbesættelse vil sige noget om, hvor stærkt et symbolsk signal, Vesten sender i disse dage.