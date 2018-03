Chef for dømt sygeplejerske er frifundet

Hun har nægtet sig skyldig, og tirsdag fik en 50-årig afdelingssygeplejerske rettens ord for, at hun ikke kan drages til ansvar i den spektakulære sygeplejerskesag fra Nykøbing Falster.

Kvinden har siddet på anklagebænken i byretten, fordi en række ansatte fra Nykøbing Falster Sygehus har berettet, hvordan hun ikke handlede på, at de fortalte hende, at de mistænkte kollegaen Christina Aistrup Hansen for at ville patienterne det ondt. Angiveligt gik de til deres chef med deres frygt, flere år inden Christina Aistrup Hansen blev anholdt og senere idømt 12 års fængsel for at have forsøgt at slå 4 patienter ihjel – 3 af dem på sin sidste nattevagt på Nykøbing Falster Sygehus. Et eksempel på »grovere og gentagen skødesløshed« fra chefens side, mente anklagemyndigheden.

I dag argumenterede anklager Michael Boolsen for 4 måneders fængsel og en straf, som indebærer, at afdelingssygeplejersken frakendes retten til at have ledelsesansvar og i fremtiden særlige beføjelser. Men Retten i Nykøbing Falster affejer anklagemyndighedens påstande.

Domsmandsretten mener ikke, at der var blevet ført ordentlig bevis for en overtrædelse af autorisationsloven. Derfor bliver kvinden frifundet. Og hun kan nu fortsætte sit arbejde på Nykøbing Falster Sygehus, som hun er fortsat i, mens hun har haft tiltalen hængende over hovedet.

Ikke fuld enighed

I alt 12 personer har været indkaldt som vidner i sagen.

Iblandt har været sygeplejersker, sosu-assistenter og en lægesekretær, som alle har fortalt, hvordan de angiveligt gik til deres chef og påpegede mistænkelige forhold på afdeling M130, mens Christina Aistrup Hansen endnu var ansat der.

Nogle ansatte har hævdet, at de direkte påpegede over for deres leder, at de mistænkte Christina Aistrup Hansen for at slå patienterne ihjel. I retten fortalte afdelingslederen, at hun blot kan huske et enkelt eksempel på en sygeplejerske, som har sagt noget i den retning. Men chefen lod det ikke gå videre i systemet eller op til de øvre ledelseslag. Ej heller til akutafdelingen, hvor Christina Aistrup Hansen senere blev ansat og arbejdede, indtil hun blev anholdt.

Domsmandsretten tror på vidnerne i det omfang, at alle tre dommere finder det bevist, at afdelingssygeplejersken blev advaret.

Men et brud på autorisationsloven har der ikke været tale om. Det mener 2 af 3 dommere, der dermed via et flertal frifinder den 50-årige afdelingssygeplejerske.

I dag argumenterede kvindens forsvarer, Thomas Hess-Petersen, for, at sagen er et eksempel på, at hans klient bliver forsøgt gjort ansvarlig »for det hele«. For hvorfor gik vidnerne eksempelvis ikke til politiet?

»Der har været trængsel ved håndvasken i den her sag«, erklærede han, inden domsmandsretten trak sig tilbage for at votere.

Det er endnu uvist, om anklagemyndigheden vil forsøge at få sagen anket.