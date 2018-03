Analyse: Det kan gå tre veje, når Løhde møder de statsansattes forhandlere i dag Onsdag kan blive en skæbnedag i Forligsinstitutionen. Positive meldinger på begge sider af forhandlingsbordet tyder på, at forligsmanden vil udskyde konflikten to uger.

Efter påskeferien kan lukkede daginstitutioner og udskudte knæoperationer være den virkelighed, der møder danskerne.

Derfor bliver denne uges forhandlinger i Forligsinstitutionen afgørende.

Mandag var kommunernes forhandlere til møde i Forligsinstitutionen, og tirsdag var det regionernes tur. Efter forhandlingerne er forsonende toner flydt fra Forligsinstitutionen.

Onsdag er det blevet statens tur. Og det bliver mere end overordentligt spændende at se, hvad der sker på den anden side, da det gennem hele forhandlingsprocessen har været innovationsminister Sophie Løhde (V), der har svunget taktstokken og lagt tonen for alle de offentlige forhandlinger. Derfor vil resultatet af dagens forhandlinger sætte kimen for, hvad der sker fremadrettet.

Her er tre scenarier for, hvad der kan ske de kommende dage:

1. scenarie: Forligsmanden klar med et mæglingsforslag

Forligsmand Mette Christensen kan annoncere, at parterne efter fire ugers forhandling er nået frem til et kompromis, der betyder, at hun nu vil fremsætte et såkaldt mæglingsforslag. Det er et forslag, der skal til afstemning og vedtagesaf fagforeningernes medlemmer, inden en konflikt for alvor er afblæst.

Men det er ikke et særlig sandsynligt scenarie. Mandag udtalte FOA-formand Dennis Kristensen, at de var klar til at rykke sig på lønnen, som gennem forhandlingerne har været en af de store knaster. Tirsdag fulgte regionerne trop med en lignende melding. De forsonende toner bløder den ellers anspændte situation en anelse op, men det betyder ikke, at et mæglingsforslag ligger klar til underskrivelse. Den udstrakte arm virker snarere som en planlagt indrømmelse, som forhandlerne hele tiden har haft i baglommen, og som nu bliver smidt på bordet som den trumf, der kan holde det hele kog lidt endnu.

Meldingen skal snarere tolkes som et signal til staten, om at tiden nu er inde til indrømmelser, så der for alvor kan komme skub i forhandlingerne.

2. scenarie: Konflikten bliver udskudt

Onsdag kan blive dagen, hvor forhandlingsparterne stiller sig op på foran rullende kameraer og melder, at et mæglingsforslag ikke er klar, men kan være i sigte, og konflikten derfor bliver foreløbigt udskudt to uger. Det vil give parterne forhandlingsrum til at prøve den formidlende snak af.

Som sol og vind står lige nu, er en udskydelse af konflikten det mest sandsynlige scenarie.

Det er det, fordi innovationsministeren synes at være klar med nye indrømmelser. Inden hun gik gennem Forligsinstitutionens hermetisk lukkede døre, var meldingen, at hun gik til forhandlingsbordet med en pose penge, som ikke tidligere har været i spil og kan imødekomme de statsansatte på lønspørgsmålet. Fra fortrolige forhandlingsnotater, som Politiken er i besiddelse af, ved vi, at det reelt er 1,3 milliarder kroner, der adskiller parterne.

Traditionelt set har det været sådan, at parterne først har forhandlet indholdet i overenskomsten på plads, og derefter har diskuteret den økonomiske ramme. Men da lønnen virker som den knast, hvor det er mest forhandlingsvilje, er håbet, at det vil sætte skub i forhandlingerne og få indrømmelser i forhold til den betalte spisepause og lærernes arbejdstid til at dukke op.

Forligsmand Mette Christensen er ikke kendt som en kvinde, der frivilligt trækker forhandlingerne i langdrag, og derfor skal Sophie Løhdes lønpose være af en anselig størrelse, hvis en udskydelse skal blive til virkelighed.

Landets hospitaler er allerede i gang med at give besked til de borgere, der har en planlagt operation i dagene efter påske, og derfor skal meldingen komme onsdag eller torsdag, hvis ikke hospitalerne skal stå med tomme operationsstuer.