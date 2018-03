CIA, slanger og Rolex: Tidligere PET-chef mener, at anklageskrift mod Scharf skyder med spredehagl. Og det kan ikke udelukkes, at nogle af dem vil ramme Anklagemyndigheden vil have tidligere PET-chef i fængsel for tavshedsbrud.

Efter halvandet års tilløb er anklagemyndigheden nu klar til at trække den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste i retten. Statsadvokaten mener at kunne bevise, at Jakob Scharf i 28 tilfælde har brudt sin tavshedspligt ved at medvirke i bogen ’Syv år for PET’.

Anklageskriftet rummer en bred vifte af direkte citater, hvor Jakob Scharf udtaler sig om alt fra konkrete terrorsager, over samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester til PET’s arbejdsmetoder gennem aflytning og overvågning.

I den mere kuriøse ende vil anklagemyndigheden have Jakob Scharf i fængsel i op til to år for at have fortalt om et møde med en ukendt sikkerhedschef, der fodrede sine kvælersanger med mus og forærede PET-chefen et kostbart Rolex-ur.

»Der bliver skudt med spredehagl i anklageskriftet, og det kan bestemt ikke udelukkes, at nogle af dem ender med at ramme«, siger PET’s tidligere operative chef Hans Jørgen Bonnichsen.

Han har aldrig været stor fan af Jakob Scharf, men lægger vægt på, at størstedelen af bogens indhold er kendt stof i forvejen fra medieomtale og åbne retssager. Derfor forstår Bonnichsen ikke, hvorfor justitsvæsenet vil have sagen for retten:

»Det er nødvendigt for en moderne efterretningstjeneste at have et godt forhold til offentligheden, hvilket baserer sig på videst mulige åbenhed. Ikke ved at gøre PET’s arbejde til et skjult mysterium. Jeg er bange for, at sagen vil gøre mere skade end gavn«, siger han.

Hans Jørgen Bonnichsen tilføjer dog, at Jakob Scharf kan blive ramt i nakken af sine egne særregler fra 2013 om, at tidligere PET-medarbejdere ikke må medvirke i bøger og artikler uden sikkerhedstjenestens forhåndsgodkendelse.

Ifølge den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp er det en hellig regel aldrig at røbe arbejdsmetoder og sætte navn på udenlandske tjenester. Der er en verden til forskel på, at noget står i avisen eller bliver bekræftet offentligt af en PET-chef:

»Selv om det virker uskyldigt, er enkelte punkter i anklageskriftet nok til at give Scharf problemer. For eksempel hvor han nævner aflytningen af en taxachauffør og hans venner«, siger Ranstorp.

Ved en straffesag i 2005 blev den tidligere analytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste Frank Grevil idømt fire måneders fængsel for tavshedsbrud, selv om sagen i høj grad drejede sig om kendte oplysninger om Irakkrigen.

Derfor er det nærliggende, at statsadvokaten vil gøre de samme argumenter gældende mod Jakob Scharf. Professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard er knap så sikker på, at det er nok til en domfældelse, når andre tidligere PET-chefer i årevis har »indviet offentligheden i tjenestens arbejdsmetoder uden påtale«, som han udtrykker det:

»Det virker, som om man har rystet træet og overladt det til domstolene at botanisere mellem nedfaldsfrugterne. Man får i hvert fald ikke indtryk af, at det er de helt store overraskende forretningshemmeligheder, den tidligere PET-chef har røbet. Det ville være mere overraskende og ikke særlig betryggende, hvis PET ikke havde brugt de omtalte metoder«.

Jakob Scharf har ingen kommentarer til de 28 punkter i anklageskriftet, men har tidligere afvist, at han skulle have forbrudt sig mod sin tavshedspligt.