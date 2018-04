Bettina Heltberg om sin cykelfobi: De splintrer af sted med 80 kilometer i timen og viser aldrig af. Men årsagen til fobien er i mig selv

Vi stiller nu om til – nej, vi har stillet om til sommertid, husk det nu, mens kulde og gråvejr anes uden for vinduet.

Selv den tykke due, som plejede at sætte sig standby i den gamle rede i lindetræet uden for vinduet, har søgt andre steder for at reservere en plads. Og hvad er der ellers på gaden? Der er jo – cykler.

Eller cikler, som min far sagde. Han var vant til at cykle, han holdt virkelig meget af det. Forfatteren Knud Sønderbys far døde, da Knud var seks år, og han husker kun en enkelt replik fra faderen: aldrig køre på skrå over jernbaneskinner – en indlysende rigtig observation, som sønnen bevarede i hukommelsen.

Selv husker jeg meget mere om min far og den gamle sorte herrecykel med ringeklokke og lås. Ikke at den skulle passes og repareres. Hvis dækket blev fladt, gik vi over til cykelsmeden på den anden side af C.F. Richsvej og fik ham til at pumpe dækket op med en gammeldags cykelpumpe. Det tog kun tre minutter, ventil af, pump, ventil på, fem kroner, farvel.

Da jeg var fem, skulle jeg selv have en cykel, og det blev en voksencykel, som var sat en del ned i størrelse, men dog var rustrød. Nu skulle min far lære mig at cykle. Cyklen var et uhyre stort monstrum – jeg antager, den har lignet en stor hest, som et barn skulle bæres op på.

Ingen af os var gode til fysik og bevægelser. Men min far løb trofast op og ned ad vejen langs karreen, mens han holdt fast i en træstang, som var spændt bag på cyklen. Jeg gjorde ikke andet end at klamre mig til styret og holde fødderne fri af pedalerne, og en lille tid gik det godt, men så gik det også skidt: Fjerde gang kom han til at løbe cyklen ind i murværket langs vejen. Jeg røg ud over styret og fik en dyb og blodig flænge i kinden.

Hvor var han dog ked af det. Jeg husker tydeligt hans sorg og beskæmmelse, da vi kom hjem, og min mor himlede op om, at man burde på skadestuen. Ikke nødvendigt – af nogle indre grunde. Folk har så mange ar.

En orm begyndte at gnave. Cykel-turen var ikke et eventyr, cyklen var et transport-middel

I avisen skimter jeg annoncen for elcyklen Corwin Lux med stort batteri fra Phylion med hele 13 Ah og hele 481 watt-timer til 6.999 kroner. Den gad jeg nok sidde på. Hvor ville jeg køre hen? Langt ud på Frederiksberg? Eller måske til Roskilde?

Engang kørte jeg en skoletur til Roskilde. Men undervejs begyndte det at føles så tungt. Og samtidig så overflødigt. Hvad skulle vi egentlig i Roskilde, bortset fra at vende om igen og køre tilbage til hovedstaden? En orm begyndte at gnave. Cykelturen var ikke et eventyr, cyklen var et transportmiddel. Elise, min veninde, hun gad heller ikke mere. Vi stod af, vi gik ind til en bager, jeg ringede hjem, og her var aldrig smalle steder, hvis man ville unddrage sig: Lad cyklen stå, tag straks en taxi! Min mor var oplivet – hun havde aldrig selv cyklet, jeg kan se hende uendelig mange steder, men ved Gud ikke på en cykel.

Så efterlod jeg cyklen dér, langt ude på Roskildevej. Skulle den aldrig afhentes? På ingen måde. Der var forkælelse indlagt i anarkismen.

HER præcis begyndte min afstandtagen fra dette cykelvæsen, som tog til og tog til i omfang. Dansk Cyklistforbund blev stiftet i 1905, og cyklismen blev op gennem årene en kulturfaktor, som danskerne blev stolte af – billigt, rent, sundt i det flade land. Det var det. Men jeg kunne efterhånden ikke forlige mig med det billige og det sunde.

Vent lidt ... var der ikke engang blomstrende frugttræer, når jeg cyklede til skole ad Mariendalsvej? Var der ikke en lystfølelse ved at suse ned ad Rebildvej? Var der ikke medvind på alle cykelstier i en periode? Og tænk at sidde bag på en motorcykel med armene om en elsket biker – det har jeg heller aldrig prøvet. Herre Jemini, hvor gav den opdragelse til indskrænket individualisme dog bagslag.