Højesteret frifinder ung læge i sag fra Svendborg Lille flertal i landets øverste domstol følger læges krav om frifindelse i sag om instruks til sygeplejerske.

En læge frifindes onsdag af Højesteret i en sag om en patient i Svendborg. Hun var anklaget for »grovere eller gentagen forsømmelse« i forbindelse med et dødsfald på en diabetespatient på sygehuset i Svendborg.

Lægen blev i Østre Landsret straffet med en bøde på 5.000 kroner af Østre Landsret, men er altså nu frikendt i Højesteret.

De syv dommere er uenige om, hvorvidt lægen havde gjort sig skyldig i grov uagtsomhed og forsømmelse. Fire stemmer for at frifinde den tiltalte, mens tre vil dømme.

Lægeforening: »En sejr for fornuften«

Straffesagen drejer sig om et forløb i august 2013 på Svendborg Sygehus. En mandlig patient blev indlagt, men lægen var anklaget for flere fejl - blandt andet for ikke at have sikret sig, at patientens blodsukker blev målt.

Hun bad mundtligt en sygeplejerske om at få målt blodsukkeret, men hun fulgte ikke op på sagen, ligesom det ikke blev journalført.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, siger i en kommentar til Højesterets dom i den såkaldte Svendborg-sag:

»Frifindelsen af den yngre læge i den såkaldte Svendborgsag er en sejr for fornuften og det eneste rigtige udfald af denne sag, som er dybt ulykkelig«.

»Først og fremmest for patienten og de pårørende, naturligvis, men den er også af principiel betydning for lægestanden«, siger Andreas Rudkjøbing.

Det ville have fået store konsekvenser for danske læger, hvis lægen var blevet kendt skyldig, mener formanden.

»Vi arbejder i en virkelighed, hvor vi skal tage beslutninger – nogle gange hurtigt og på et ufuldstændigt grundlag. Vi skal handle og er afhængige af hinanden og kolleger fra andre fag«, siger han.

Opdateres.