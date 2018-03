Opkøbsønske godkendt: Vejen er banet for TDC-salg

Gruppen af investorer, der prøver at få fingrene i det danske teleselskab TDC, har onsdag fået godkendt sit opkøbsønske af EU-Kommissionen.

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse fra TDC.

Dermed er alle regulatoriske hindringer for et salg af selskabet ryddet af vejen, efter at Finanstilsynet i sidste uge også godkendte opkøbsønsket.

Nu mangler to tredjedele af aktionærerne i TDC bare at takke ja til konsortiets tilbud på 50,25 kroner per aktie, før salget er en realitet.

Ifølge Morten Imsgard, der dækker TDC-aktien som senioranalytiker hos Sydbank, er det ikke overraskende, at opkøbsønsket er blevet godkendt.

»Der har ikke været nogen konkurrencemyndighedsaspekter i, at et konsortium af pensionskasser ville overtage TDC, så det har mere været formaliteter«, vurderer han.

TDC-salg er lige rundt om hjørnet

Han tror, at et TDC-salg er lige rundt om hjørnet. De første indikationer kommer efter påske, og her forventer han bred opbakning.

»Jeg forventer, at der er bred opbakning blandt de nuværende aktionærer til at sælge TDC«.

»Specielt drevet af, at de største aktionærer er nogle af dem, der har presset på for at sælge selskabet til konsortiet«, siger Morten Imsgard.

Konsortiet, som forsøge at købe TDC, består af de danske pensionskasser ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie, der tidligere har været en del af ejerkredsen bag Københavns Lufthavne.

Under navnet DK Telekommunikation har de fremsat et bud på aktierne i det danske teleselskab, som aktionærerne har frem til 4. april til at acceptere.

Det foreløbige resultat af tilbuddet ventes at blive offentliggjort den følgende dag - 5. april.

ritzau