DIREKTE Et flertal i Folketinget vil forbyde vilde dyr i cirkus og dermed trække fire elefanter ud af cirkus. Hvad der skal ske med dem, ved man ikke endnu, siger ordfører Erling Bonnesen (V).

Skal folk være flove over at gå i Cirkus Arena?

»Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Man skal gå lige så meget i cirkus, som man har lyst til og altid har gjort. Men da der er et meget stort flertal i Folketinget, der siger, at det skal slutte, så tager vi så hånd om, at det kan ske på en rolig, saglig og fornuftig facon med en passende overgangsordning«.

Nu handler det om 4 elefanter. Har de det dårligt?

»Det tror jeg sådan set ikke, at de har. Forskellige politikere kan have forskellige begrundelser. Det kan være, at elefanter er meget store dyr, som kræver meget plads. Det kan være dyrevelfærdsmæssige forhold, transportmæssige forhold. Bundlinjen er, at et meget stort flertal siger, at nu skal det slutte«.

Havde du da helst set, at det ikke sluttede for de 4 elefanter i Danmark?

»Nej, der har over de sidste to, tre, fire år, måske længere, fra tid til anden været debat om det her. Derfor kommer det sådan set ikke som den store overraskelse, at der er et meget stort flertal, der manifesterer det nu«.

Nu er det jo jer, der har indgået aftalen. Så må man vel gå ud fra, at Venstre også mener, at det skal stoppe nu?

»Vi står helt på mål for de aftaler, vi indgår. Jeg folder den så bare ud og forklarer, at der er et meget stort flertal i Folketinget, som siger, at nu skal det slutte«.

Hvis elefanterne ikke har det dårligt med at være i cirkus, hvorfor må de så ikke fortsætte?

»Som jeg siger: Der er en række forskellige begrundelser«.

Det er et frit gammelt erhverv at drive cirkus. Gør det ikke ondt på dig som liberal at gribe ind på den måde?

»Set i bakspejlets nostalgiske lys, jamen, så er det klart, at nogle vil sige, at med de traditioner og mange års historik er det da ærgerligt, at det skal slutte nu. Samtidig må vi også sige, at samfundet udvikler sig, og der er ikke opbakning i et moderne samfund til cirkus med vilde dyr.

Og så kan man jo glæde sig over, når man går i cirkus, at der er masser af andre forskellige aktiviteter, også med andre mindre dyr. Der vil også være en fremtid for cirkus, og så er det jo op til cirkus at videreudvikle de aktiviteter, de har mulighed for. Det bliver bare uden vilde dyr«.

Det er kun to cirkus, som denne lov får konsekvenser for. Burde I ikke lige have taget telefonen og indbudt dem til et møde og talt om, hvordan man kan afvikle det på en fornuftig måde?

»Jo, men der kommer også et møde med cirkusbranchen og cirkusdirektørerne på et tidspunkt efter påske, så vi kan få en dialog og deres bemærkninger med i den praktiske afvejning«.

Vil det sige, at der godt kan rokkes ved aftalen, så de fire elefanter kan fortsætte deres tid ud?

»Der ligger fra et stort flertal en klar tilkendegivelse af , at det skal slutte med vilde dyr i cirkus, og på basis af de drøftelser, der har været, er det foreløbigt skønnet til 3-5 år. Men vi skal også have set på juraen, og så vil vi da lytte til kommentarer, der kan komme fra cirkus«.

Hvis I holder fast i, at det skal stoppe efter 3-5 år, hvad skal der så ske med elefanterne?

»Det kunne være ganske udmærket, hvis cirkus kunne komme med tilkendegivelser på det. Det må vi afvente«.

Har vi nogen steder i Danmark, hvor vi kan anbringe udtjente elefanter?

»Nej, vi har ikke det færdige patentsvar. Det er derfor, vi lægger op til at få et møde om det. Så må vi lytte til, hvad man har af erfaringer fra cirkus i tidligere situationer, hvor der var elefanter, som ikke kunne være længere i cirkus. Jeg ved ikke, om der kan laves aftaler med zoologiske haver eller naturparker«.

Mener du, at elefanter har det bedre i zoologisk have, end de har det i cirkus?