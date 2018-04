V-ordfører om vilde dyr i cirkus: Jeg har ikke mistanke om, at elefanterne ikke har det godt

Åbent spørgsmål. Det gik stærkt, da regeringen, DF og S i sidste uge indgik aftale om at forbyde vilde dyr i cirkus. Så stærkt, at de ikke fik lagt en plan for, hvad der skal ske med de fire danske cirkuselefanter. Men der kommer »et møde efter påske, hvor vi skal tale med cirkus- direktørerne om det«, lover Venstres dyre- velfærdsordfører Erling Bonnesen. Foto: pr-foto