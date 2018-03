Chef for Forsvarsakademiet om kinesisk interesse: »Danmark befinder sig i en hårfin balancegang i forhold til USA« Et kinesisk firma vil bygge lufthavne i Grønland. Det kan på sigt få betydning for Danmarks forhold til USA, vurderer chefen for Forsvarsakademiet.

Det kan blive kinesere, der frem til 2022 får til opgave at udbygge tre grønlandske lufthavne.

De grønlandske statsejede lufthavne, Kalaallit Airports A/S, offentliggjorde i går de seks entreprenører, der skal kæmpe om byggeopgaven. Blandt de godkendte udbydere var blandt andet det kinesiske selskab China Communications Construction Company.

Hvis kineserne vinder, kan det på sigt få implikationer for Danmarks forhold til USA, mener kontreadmiral Nils Wang, der er chef for Forsvarsakademiet og tidligere chef for Søværnets Operative Kommando.

»USA betragter Danmark som ét kongerige. Hvis der kommer så stor kinesisk indflydelse i Grønland, at amerikanerne begynder at blive bekymrede, vil de formentlig henvende sig til regeringen i København med deres bekymring. Jeg tror ikke, der er nogen regering, der ønsker, at amerikanerne begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om de kan regne med Danmark«, siger han.

Vores relation til USA kan lide skade

USA har siden Anden Verdenskrig været så strategisk afhængigt af Grønland, at de betragter landet som en del af deres nære sikkerhedssfære, fortæller Nils Wang.

»Hvis et kinesisk investeringsfirma engagerer sig i et par lufthavne på Grønland, er det sikkert insignifikant. Men hvis det hober sig op, og der lige pludselig er flere havne, flere miner, og der bliver oprettet et generalkonsulat i Nuuk, kan det blive et problem«, siger han.

USA har haft tætte forbindelser siden 1951, hvor Danmark og USA indgik en forsvarsaftale. Aftalen gav det amerikanske militær store beføjelser i Grønland, hvor de har bygget flere baser, blandt andet Thulebasen.

»Situationen illustrerer tydeligt rigsfællesskabets svagheder« kontreadmiral Nils Wang, chef for Forsvarsakademiet

Selvstyreloven mellem Danmark og Grønland er udformet sådan, at Danmark ikke umiddelbart kan gribe ind over for udviklingen, fortæller Nils Wang. Kun udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål er overladt til Danmark.

»Men hvis kineserne ejer alle lufthavne og alle havne i Grønland, er det så stadig transportpolitik, eller begynder det at blive sikkerhedspolitik? Situationen illustrerer tydeligt rigsfællesskabets svagheder«, siger han.

Det er langtfra første gang, kineserne har vist interesse for Grønland. I 2016 blokerede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for, at en kinesisk investor kunne overtage den nedlagte flådestation Grønnedal i Sydgrønland.

»Historien om Grønnedal er en indikation på, at Danmark befinder sig i en hårfin balancegang i forhold til USA. Derfor er det et spørgsmål om, hvor stor indflydelseKina kan have på rigsfællesskabet, før vores relation til amerikanerne begynder at lide under det«, siger Nils Wang.

Det handler om at få økonomisk og diplomatisk indflydelse

Kinas stigende interesse for Arktis er del af en større strategi, der skal sikre forsyninger til Kina. Det store asiatiske land kigger derfor naturligt nok efter ressourcer i hele verden, forklarer Nils Wang.

»Det handler om at få en fod inden for døren og få etableret forbindelse. Det får man ved at være en attraktiv investor. Det handler basalt set om soft diplomacy, nemlig at få økonomisk og diplomatisk indflydelse i andre lande«, siger han.

Kina har, efter at amerikanerne trak sig tilbage fra Keflavik-basen i Island i 2006, udfyldt det vakuum, amerikanerne efterlod i Island. Den adfærd bør man tage bestik af i Grønland, siger Nils Wang.

»Der, hvor Kina kan få indflydelse i Arktis, er lige præcis i en lille svag stat som Island eller i et rigsfællesskab, der er lidt i indre konflikt med sig selv. Muligheden for at få indflydelse i stærke stater som Rusland, Canada og Norge er derimod relativt begrænset«, forklarer han.

Blandt de øvrige selskaber, der er godkendt til at byde på opgaven, er to danske, et hollandsk, et canadisk og et fra Island.