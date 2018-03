Møbelhal med lager af trægulve raseret af hektisk brand

Der er torsdag morgen udbrudt brand i en industribygning i Roslev. Der er tale om en møbelfabrik, oplyser indsatsleder Jan Christensen.

»Lige lidt før klokken halv ni får vi en melding om en møbelfabrik oppe i Roslev mellem Skive og Nykøbing Mors, oppe i Salling. Der er ild i en lagerhal, og tagpladerne er sprunget. Det er en større møbelfabrik«, fortæller Jan Christensen.

Ifølge Skive Folkeblad er der tale om en brand på adressen Hesthøjvej 16. Her ligger Aage Østergaard Møbelindustri.

Det er Nordvestjyllands Brandvæsen, der står for slukningsarbejdet. Her løb alarmen ind klokken 08.24 på brandstationen i Durup ved Roslev.

På grund af brandens omfang blev der tilkaldt assistance fra brandstationerne i Nykøbing, Balling og Skive.

»Så vi har haft det helt store sat ind, og lige i øjeblikket er vi ved at have styr på branden hele vejen rundt, så den er skåret af. Så skal vi til at omorganisere os og til at i gang med det, vi kalder for efterslukning«, fortæller Jan Christensen til Ritzau.

Beredskabsstyrelsen i Nordjylland har assisteret det kommunale beredskab med både mandskab og materiel. Operativ chef Lars Høg Schou oplyser på Twitter, at man bidrager med 14 mand og flere forskellige slukningskøretøjer.

Hos Nordvestjyllands Brandvæsen forventer Jan Christensen, at brandvæsnet kommer til at arbejde på stedet resten af skærtorsdag. Ifølge ham er alt, hvad der befandt sig i den udbrændte lagerhal, væk.

»Alt det, der var derinde - det var hovedsageligt noget trægulv - det er blevet ædt af flammerne«, fortæller Jan Christensen.

»Det har været en meget hektisk brand. Den hal hvor branden er startet i, den er totalt overtændt, da vi kommer herud. Så det vil sige, at det er en fuldt udviklet brand«, lyder det fra indsatslederen.

Årsagen til branden er endnu ukendt. Det bliver op til politiet og brandtekniske eksperter at opklare.

ritzau