Det flyder med avocadoer og bananer langs strandkanten på Samsø Avocadoer og bananer i massevis ligger langs strandkanten på Samsø. Frugterne stammer sandsynligvis fra en skibskollision, der skete i Storebælt i tirsdags.

Rygtet går blandt alle øboerne på Samsø. Avocadoer og bananer ligger som glinsende sten langs strandkanten og venter på, at nogen tager dem med sig hjem.

Det er et usædvanligt syn.

Sydens frugter på stranden på en kold og blæsende dag i Danmark. Det er et besøg værd.

»Vi var først dernede i formiddags, men de ligger stadig spredt ud over det hele. Jeg vil skyde på, at der ligger mange tusinde avocadoer og bananer dernede«, fortæller Mette Maj Krog, som er beboer på Samsø.

Skibskollision i Storebælt

Ifølge TV Østjylland formoder man, at frugterne stammer fra en skibskollision tirsdag aften i Storebælt, men dette er stadig uvist.

Skibskollisionen skete mellem et handelsskib fra Liberia og et containerskib fra Hongkong nord for Romsø, skriver Ritzau.

Der gik hul i begge skibe, som dog var over vandlinjen. Ingen kom til skade, og der er ikke sket forurening ved kollisionen, oplyste Forsvarets operationscenter til Ritzau.

Der er nok frugter til alle

I formiddags på stranden på Samsø oplevede Mette Maj Krog, at flere end normalt gik tur, især taget det vinterlige vejr i betragtning.

Mette Maj Krog har taget cirka 30 avocadoer og en masse bananer med sig hjem. Foto: Mette Maj Krog

Trods sne, blæst og kulde er det dog gåturen værd.

Synet i sig selv er sjældent, og fangsten er så stor, som medbragte poser og tasker tillader det.

»De er egentlig i god stand. Det ser ikke ud, som om at de har slået sig helt vildt. Bananerne er selvfølgelig lidt brune, for det bliver de jo, når de har det lidt koldt«, fortæller Mette Maj Krog, som smågriner af den besynderlige oplevelse med de grønne frugter på Samsø.