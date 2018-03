Kraftig stigning: Naturfredningsforening får ret i fire ud af fem klagesager I 2017 fik foreningen medhold i 81 procent af de klager, den indgav over afgørelser på plan-, natur- og miljøområdet. Det er en kraftig stigning.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har igennem flere år fået medhold i omkring 60 procent af de klager, som foreningen indgiver over myndighedernes afgørelser i plan-, natur- og miljøsager. Men i 2017 steg andelen til 81 procent.

Det er bekymrende, mener foreningens præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen.

»Det viser, at vi ikke ulejliger nogen unødigt, når vi klager, og det kan vi være glade for. Men det er en bekymrende udvikling set fra naturens side, for det er udtryk for, at de myndigheder, som vi har klageret overfor, faktisk ikke holder sig indenfor loven«, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Sagerne kan for eksempel dreje sig om skovbyggelinjen, strandbeskyttelseslinjer, om miljøredegørelser og om kommune- og lokalplaner.

Foreningen klager kun over en meget lille del af de afgørelser, som kommunerne og andre myndigheder træffer i plan-, natur- og miljøsager.

På årsbasis drejer det sig om titusindvis af afgørelser.

I 2017 klagede DN i 156 sager. I de fire foregående år har antallet svinget mellem 155 og 242 sager.

Det drejer sig om klager til Miljø- og fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet. Ud over afgørelserne bliver et antal klager hvert år afvist, eller de frafaldes, i nogle tilfælde efter ændringer i det projekt eller den afgørelse, der er klaget over.

På fredningsområdet klager naturfredningsforeningen årligt i færre end ti sager om dispensation fra fredningsbestemmelser.