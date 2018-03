Han truede en vagt og slog en varmemester. Skal familien så tvinges ud af deres bolig? Regeringens ghettopakke: Familier skal straks ud af boligen efter fængselsdom, og domstolene skal ikke blande sig mere. Politiken har fulgt en voldsdømt 17-årig og hans familie i boligretten.

De to unge mørkhårede mænd og deres far sidder foroverbøjede i hver deres skarpe, trekantede og anspændte stillinger på stolene foran retslokalet og venter på, at døren skal blive åbnet, så de kan indtage deres pladser.

Faderen smiler nervøst til alle, mens hans ældste søn med det korte skæg til gengæld sender de, der passerer forbi, et vredt blik. Lillebror med de mange krøller ligner én, der ikke kan finde en grimasse, der kan passe.

»Kan du sige mig, hvor skal mine små søskende nu gå i skole?«, spørger den ældste søn på 20 år mig. Skarpt og højt.

Det kan jeg jo ikke svare på. Familiens fremtid er usikker. Den palæstinensisk-danske familie fik sidste sommer besked om at pakke inden for syv dage og fraflytte det almene boligområde Motalavej i Korsør, hvor de har boet i 20 år, og hvor de fire sønner har haft hele deres barndom.

Udsættelsen af familien – far, mor og tre hjemmeboende drenge på 17, 15 og 13 år – er en konsekvens af den nultolerancepolitik over for kriminalitet på bebyggelsens område, som boligselskabet BoligKorsør meldte ud for tre år siden til de over 900 boliger i Motalavej-komplekset.

Boligselskabet mener, at den vold og det røveri, den 17-årige begik for et år siden, og som han fik en fængselsdom for i sommer, er så utryghedsskabende, at hele familien må undgælde og finde et andet sted at bo. Væk fra Motalavej.

Men familien flyttede ikke. Og derfor er boligselskabet gået til boligretten, som denne martsdag er sat i Næstved Ret i byens tidligere gardehusarkaserne.

Retssager af den type vil i fremtiden slet ikke finde sted, hvis regeringen kommer igennem med sit forslag om, at en ubetinget fængselsdom for vold og andre typer kriminalitet begået mindre end en kilometer fra et lejemål i sig selv vil være tilstrækkeligt bevis for, at personerne i boligen skaber utryghed.

Slå ikke på en mand med krykker

Den 17-åriges kontaktperson, Cihan Yilmaz fra firmaet CareCase, som støtter hele familien, når lige at sige lavmælt til mig inden retsmødet: »Drengen her er ikke nogen hårdkogt kriminel. Han var mere én, der løb med de andre«.

Inde i retslokalet bliver det rullet op, at ofret for volden var en tidligere varmemester i bebyggelsen, der gik med krykker efter en operation. Og at røveriet blev begået mod Motalavejs hjerte: beboerhuset.

Og så forstår man det hele: Den 17-årige har jo angrebet selve fællesskabet. Boligselskabets advokat Brian Pihl Pedersen er ikke i tvivl:

»Vi taler om overfald på en ældre mand med krykke, han blev slået i nakken med knyttet hånd og sparket i forbindelse med, at han var omringet af en hel masse unge«, fremmaler han.

Overfaldet fandt sted ved Lidl, som teknisk set ligger lige uden for boligområdets matrikel. Så er det overhovedet omfattet af nultolerancepolitikken på Motalavej? Brian Pihl Pedersen mener ja, fordi beboerne parkerer deres biler der, og fordi unge »hænger ud« på p-pladsen foran. Og så er der kun 128 meter fra familiens lejlighed til Lidls parkeringsplads.

Røveriet finder advokaten også alvorligt nok til, at familien skal have marchordre. En vagt var en aften tilkaldt på grund af en alarm i beboerhuset, kaldet Kvarterhuset, og da han ankom, ville to unge mænd lukkes ind.

Den ene var den 17-årige. De to unge påstod, at de havde glemt noget inde på værestedet for Motalavejs ungdom. Vagten nægtede at låse dem ind i det mørkelagte beboerhus, hvorefter den ene – ikke den 17-årige – trak noget, der lignede en pistol. Og senere tog han noget, der kunne tolkes som ladegreb. Vagten turde ikke andet end lystre.

At de to knægte kun kom fra deres forsøg på et røveri med to fastelavnsris, tillægger boligselskabets advokat ikke nogen vægt. Det centrale er selve hensigten og det, at de skræmmer en vagt med noget, der ligner et dødbringende våben.

Advokaten får opbakning i bedømmelsen fra boligselskabets inspektør, der føres som første vidne:

»Vi prøver at bygge et godt renommé op for Motalavej, men det er svært, for selv mindre hændelser skader os, og så skal vi starte forfra, når først TV 2 News har været der. Vi bruger så meget krudt på at skabe tryghed. Så vi vil ikke huse kriminelle, der gør andre utrygge«.

Relationer - godt eller skidt?

Næste i vidneskranken er den 17-åriges far. Han er 46 år, førtidspensionist, hans kone har ikke kunnet møde frem i retten, hun er syg og er ellers til daglig hjemme og passer børn og hjem, fortæller han. Så slipper danskkundskaberne op.

Da familiens advokat vil have ham til at fortælle, om de mon ikke har mange »relationer« til andre beboere i bebyggelsen, der kan bekræfte deres tilknytning til Motalavej, svarer faderen flere gange næsten forskrækket »nejnejnej«.

Som om »relationer« kunne være belastende. Han forstår tydeligvis ikke ordet.

Og da de to sønner fra tilhørerpladserne prøver at få deres far til at forstå, at relationer skam er noget godt, truer dommeren med at smide dem ud, hvis de ikke stopper med at afbryde vidnet.

Faderen bekræfter, at familien ikke har noget andet sted at flytte hen.

Ren undtagelse

Den nuværende varmemester må som vidne ærligt sige, at der ikke er nogen af områdets beboere, som har sagt, at de er blevet utrygge på grund af den 17-årige.

Det borer familiens advokat Stella Nyborg i. Hun mener, at forbrydelserne er en ren undtagelse for en ung mand, der ikke har andet på generaliebladet. Ovenikøbet fra en familie, som der aldrig har været nogen klager over i bebyggelsen.

»Der er ikke grundlag for denne udsættelse, for al kvalificeret tvivl skal komme lejer til gode«, understreger hun.