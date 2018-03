Behold vinterjakken på: Mere snefald og kuldegys til danskerne Fra midten af næste uge vil lunere temperaturer begynde at suse ind over det ganske land. Men indtil da kan du godt beholde vinterstøvler og den forede jakke på. Kulden har nemlig sat sig tungt på påsken.

Der er igen sne på vej til Danmark. I hvert fald i de sydlige egne af landet, hvor der varsles om snefald i løbet af det næste døgns tid. Og visse steder sågar snestorm, advarer Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på deres hjemmesside.

»Den varsling er stadig meget usikker. Vi ved ikke helt, om det mest kommer til at være regn og slud, og om der kommer reel snestorm, men der kommer helt sikkert noget sne«, siger vagtchef hos DMI, Mette Wagner, der råder folk til at beholde hue og vanter på, når de bevæger sig ud.

Påsken fortsætter med at være kølig, så pak dig godt ind i en god varm jakke, når du går ud. Mette Wagner, DMI

På med vinterstøvlerne

Hun fortæller, at også i resten af landet vil temperaturerne ligge nærmere noget, der minder mest om vinterkulde frem for lun forårsvarme.

»Påsken fortsætter med at være kølig, så pak dig godt ind i en god varm jakke, når du går ud. Og i de sydlige egne skal du nok også beholde vinterstøvlerne på for at holde godt fast, når der kommer sne og slud«, siger hun og tilføjer, at temperaturerne lige nu ligger på mellem to og fem grader.

»Det ser dog ud til, at vi i den kommende uge begynder at få lidt lunere vejr. Så vi skal væbne os med tålmodighed lidt endnu«.

Østens kolde vinde

Der er dog ingen grund til at gøre sig store forhåbninger om varme, som den Danmark oplevede i marts sidste år, hvor temperaturerne i slutningen af måneden steg til omkring 20 grader. At foråret i år indtil videre har været så køligt, skyldes blandt andet vindretningen, fortæller vagtchefenog tilføjer, at vi alligevel går en lysere tid i møde.

»Vi har de her østlige vinde, der bringer kulden med sig, da der fortsat er relativt køligt derovre. Men i løbet af den kommende uge går vinden over i en mere sydlig retning, så der begynder det stille og roligt at pumpe lidt lunere luftstrømme ind over os«, siger Mette Wagner.

Sne og glatte veje

Ifølge DMI's syvdøgnsprognose betyder det temperaturer i underkanten af ti graders varme fra tirsdag til torsdag, mens onsdag kan sniger sig op på 14 grader. Men det er ikke ensbetydende med, at vi med sikkerhed kan vinke helt farvel til kulden.

»Der kan være sne og glatte veje helt hen i maj, hvor vi tidligere har haft glatføreuheld i første weekend af måneden. Samtidig er april den måned, hvor alle nedbørsformer falder, og hvor temperatur og vejr skifter hurtigt fra dag til dag. Så alt kan ske«, siger Mette Wagner.