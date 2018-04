Aprilsnar: Selvfølgelig faldt jeg ikke for det, TV2. Jeg er lige stået op! Havde du lige glemt, at det var 1. april? Tag den med ro. Allerede fra morgenstunden kunne du få et overblik over alle aprilsnarre. Her er de bedste.

Det er med at være på vagt i dag.

Ikke over for medier, organisationer og virksomheder, der i bedste mening gør en indsats for at narre godtroende danskere ved at indrykke falske nyheder og annoncer, nej.

Tip os! Aprilsnar Har vi overset en aprilsnar? Det har vi helt sikkert. Har vi overset en virkelig god aprilsnar? Så skriv til os, og vi justerer løbende oversigten. sebastian.risbol@pol.dk

Men overfor selvsamme medier, der løfter sløret for alt spektaklet, før du overhovedet har fået gnedet søvnen ud af øjenkrogene.

Allerede før denne skribent var kommet ud af sengen, var de første afsløringer klar.

»Faldt du for dem?«, spørger topnyheden på tv2.dk, og lister alle dagens aprilsnarre op på rad og række.

Nej, selvfølgelig faldt jeg ikke for det, TV 2. Jeg er lige stået op!

Giv os i det mindste en formiddags chance til at lade os narre, overraske og være i tvivl, før I stikker en nål i ballonen foran alle børnene og punkterer forestillingen om, at Netto rent faktisk vil indføre en ny kryptovaluta.

Men på Teglholmen slutter 1. april tilsyneladende klokken 08.06.

Her på bladet er vi tro mod konceptet, og så er alligevel ikke helt. Så her får du listen over dagens bedste forsøg på at gøre dig til en vaskeægte aprilsnar.

Hvis du endnu ikke er stået op, er det simpelthen for egen regning.

Netto indfører kryptovalutaen Bytcoin

For at følge med i den digitale udvikling lancerer butikskæden Netto nu sin egen kryptovaluta, Bytcoin. Med den nye kryptovaluta kan du som kunde vælge at få udbetalt dine byttepenge på en såkaldt Bytcoin-konto.

Stiger valutaen lige så eksplosivt i værdi, som eksempelvis Bitcoin, er der gode muligheder for at score kassen på dine byttepenge, skriver Netto.

»Som Danmarks største dagligvarekæde ser vi det som et naturligt skridt at introducere vores egen kryptovaluta. Da der er færre og færre kontanter i dagens Danmark, vil udbuddet af byttepenge udfases over tid«, siger landedirektør Brian Seemann Broe i en annoncer, der blandt andet er indrykket i Politiken.

Netto er igen i år leveringsdygtig i en finurlig aprilsnarre, der tager fat i aktuelle temaer. Bravo, Netto!

Gasolin' genopstår, men bliver til Diesel

Kim Larsen har samlet tropperne og tager på turne. Desværre under et andet navn, da bandets revisor Inge Petermann havde valgt at spare den årlige registreringsafgift, det kræver at beholde retten til navnet.

»Det er ene og alene min fejl«, siger revisoren til Ekstra Bladet.

Bandet har dog ikke brugt muligheden for at finde et alternativ, der kan tækkes de mere miljøbevidste fans, men fortsætter i genren fossile brændstoffer.

De forsøger sig derfor med navnet Diesel.

Nationalmuseet vil servere oldtidsfund på ny restaurant

New Nordic, sparekniv eller nytænkende historieformidling?

Svaret er, at det både kan spare penge og formidle historien på en ny måde, når danefæ fremover skal bruges som madingredienser, lyder det i en artikel i Politiken i dag.

Eksempelvis vil man fremover kunne sætte tænderne i marv fra en flere hundrede år gammel ornamenteret hjortetak, fritter med granuleret sølvklip fra arabiske dirhams og salater med fermenteret moselæder samt mjød brygget på rav.

»Formidlingspotentialet her er enormt, og på den her måde får vi mennesker, som ikke normalt ville sætte deres ben på vores museum, til at slå vejen forbi«, siger museumsdirektør Rane Willerslev i artiklen.

Eske og Rane Willerslev er én og samme person

Måske er det slet ikke Rane Willerslev, der skal tilskrives det kreative forslag med servering af danfæ. Men i stedet hans tvillingebror Eske Willerslev, der ifølge videnskab.dk står bare et tvillingekomplot med Christopher Nolan'ske dimensioner.

Efter mange undersøgelser kan mediet nu afsløre, at professoren og museumsdirektøren Rane Willerslev og hans tvillingebror Eske Willerslev er én og samme person.

Eske Willerslev skulle angiveligt have opfundet sin tvillingebror Rane.

»Ok, så kan jeg jo nok ikke holde det skjult længere. Rane er en fiktiv person, jeg har opfundet. Et alter ego«, tilstår Eske Willerslev på videnskab.dk.

Jorden er rent faktisk flad, indrømmer forening for intelligente mennesker

Godt nyt til Flat Earthers!

Det vil sige alle dem, der har organiseret sig om den forestilling, at jorden rent faktisk er flad. Og jo, de findes skam.

Foreningen for intelligente mennesker, Mensa, har i årevis har været med til at dække over de omfattende løgne om Jordens facon.

»Længe har det været vores opgave at koordinere de mange dækhistorier for Nasa og skabe de omfattende sansebedrag, der har været nødvendige for at opretholde illusionen om den kuglerunde jord, skriver Mensa i en pressemeddelelse.

Regeringen vil forbyde grillkul - og bøffer skal være klimavenlige

Først et maskeringsforbud og nu et grilkullsforbud.

Regeringspartiet Venstre lægger sig i den grad ud med sine egne liberale værdier.

Nu skal det nemlig være forbudt med grillkul, og alle bøffer skal fremover være klimavenlige, skriver, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i en pressemeddelelse.

»Jeg ved godt, at vi leger med ilden, når vi forbyder danskerne at bruge grillkul, inden grillsæsonen går i gang. Men vi skal tænke på vores børn og børnebørn her. Kul er den største klimasynder«, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i pressemeddelelsen.