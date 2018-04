Det er altså rigtigt: Årets bedste aprilsnar var overhovedet ikke en aprilsnar! Hvis man vil have folk til at tro på, at regeringen vil give gratis slik, smøger og bajere til de hjemløse, skal man åbenbart lade være med at trykke artiklen 1. april.

»Må en avis godt have to artikler med aprilsnar«, spørger Janne Vestergaard. Som rigtig mange andre læsere af Politiken er hun ikke et sekund i tvivl om, at historien om, at skatteminister Karsten Lauritzen pønser på at forære overskydende skumbananer, øl og cigaretter til hjemløse og andre værdigt trængende må være en aprilsnar. »Aprilsnar! Meget tydeligt, da skatteministeren aldrig, som i aldrig nogen sinde, ville finde på at forære noget som helst til andre end de mest velhavende!«, skriver Pia Rifbjerg i det lange - meget lange - kommentarspor under artiklen på Facebook. »Den mest smagløse aprilsnar til dato«, fastslår Henriette Bøwadt. Men det mest opsigtsvækkende ved den her aprilsnar er, at det slet ikke er en aprilsnar. Den rigtige står et par sider længere henne i avisen og handler om, at Nationalmuseet vil gå Noma i bedene og servere oldtidsfund på en ny restaurant. Læs også: Nationalmuseet vil servere oldtidsfund på ny restaurant I den artikel fortæller museumsdirektør Rane Willerslev, hvordan man kan koge suppe på en flintøkse. En klassisk aprilsnar, kan man kalde det. Den anden er mere avanceret. Det er ikke sjovt Skatteministeren vil fjerne den afgift på 25 kroner per kilo slik, som producenter i dag skal betale, selv om de vil forære flødeboller og lakridspiber, der nærmer sig sidste salgsdato, til for eksempel herberger, børnehjem og krisecentre. Læs også: Skal hjemløse have gratis slik, øl og smøger? Det opsigtsvækkende er, at Karsten Lauritzen i ramme alvor overvejer, om lempelsen også skal gælde bryggerier, der har noget halvgammelt guldøl stående. Og tobaksfirmaer, der er brændt inde med nogle tørre smøger. Den tror det store flertal af de kommenterende læsere ikke på! For eksempel skriver Nete Tore: »Enig i én af de herstående kommentarer, at det et eller andet sted ikke er rigtig sjovt. Nærmere en tragikomisk tragedie vi burde gøre langt mere ved på alle dage - også 1. april«. »Det er en uforskammethed mod de svage også selvom det er aprilsnar«, mener Kirsten Johansson. Sgu da ikke cigaretter Lotte Jørgensen har regnet ud, hvorfor det må være en spøg: »Selvfølgeligt er det en aprilsnar. Hvornår har butikker og producenter senest tjekket holdbarhedsdatoen på spiritus og cigaretter. Som om at de i dag skiller sig af med “overskydende” spiritus og cigaretter«. Læseren Bjarne Kaastrup arbejder derimod videre på skatteministerens ide: »Og usolgte eksemplarer af Politiken skal udleveres gratis som toiletpapir - hele året«. Men så er der trods alt også dem, der godt kan se, historien er sand. En af dem hedder Ømer Cinar, og han skriver: »Jeg syntes satme ikk nogen som helst skal ha foræret cigaretter... Hvis ikk de har råd må de sku stoppe med at ryge det skidt og nyde godt af mad og slik istedet«.