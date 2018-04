Anita står i kø til en kasse gratis mad: »I den her måned havde jeg kun 780 kroner« Den lokale Amagerafdeling af foreningen Stop Spild har samlet overskydende mad ind.

Danmark. I de færreste lande ville de mennesker, der denne søndag klokken 12.00 står i kø på Korsvejen skole for at få en kasse gratis mad blive anskuet som fattige, og selv i Danmark forekommer ordet malplaceret.

De har varmt tøj på, og alle dem, Politiken taler med, bor i egen lejlighed.

Men selv om det ikke er sultens slavehær, så er mange på smalkost, og den 56-årige bistandsklient Anita Bundgaard har kun omkring 1.000 kroner om måneden i hånden, når alle regninger er betalt.

»I den her måned havde jeg kun 780 kroner, for der var der lysregning«.

Det er Føtex og Netto, der leverer den overskydende mad, som ellers ville være blevet smidt ud, og det er den lokale Amagerafdeling af foreningen Stop Spild, der har samlet ind og pakket en kasse og en pose med rugbrød, mælk, vindruer, æbler, agurk, tomater, og kyllingefilet til Anita Bundgaard.

I modsætning til nogle af de andre i køen står hun her primært for at få noget at spise, og ikke fordi hun har meldt sig ind i kampen mod madspild.

»Efter at der er blevet skåret på kontanthjælpen, har jeg næsten ingen penge, så jeg synes, det er en rigtig god ide«.

Hun skammer sig ikke over at skulle stå i kø for at få gratis mad. »Ellers ville den bare være blevet smidt ud«.

Gratis mad er uundværlig

For den enlige mor Lina på 34 år er den gratis mad uundværlig. Hver fredag samler hun selv mad ind fra supermarkederne og deler ud til værdigt trængende. Hun får ikke løn, men en kasse mad for sin indsats, og det kan mærkes.

»Jeg har to drenge på 7 og 12 år, og de kan jo spise et helt køleskab«.

Før var hun social- og sundhedsassistent, og de måneder, hvor hun arbejdede hårdt, kunne hun have 30.000 om måneden i hånden.

»Men min ryg kunne ikke klare mere«. Nu læser hun til lastbilchauffør og er på SU.

»Men jeg er her også, fordi jeg synes, at det er en rigtig god idé at dele mad ud, i stedet for at butikkerne skal smide den ud«.

Simone Enoksen er taget herind med en veninde og sin kæreste. De får alle tre en kasse med mad, og så har de både til påskefrokosten i eftermiddag og til en del af næste uge. De er her, fordi de gerne vil være med til kampen mod madspild.

»Men pengene er heller ikke store. Så det er også lidt derfor, vi er her«, siger kæresten Jørgen Reenberg. Han og Simone bor sammen i en lejlighed i Holbæk, og når alt er betalt, har de 3.500 kroner.

En time efter at de frivillige fra Stop Spild begyndte at dele mad ud, er der kun lidt gammel brød og lidt gammelt wienerbrød tilbage. Mellem 600 og 700 fik en kasse med.