PET har skjult database takket være historikere

Det skulle have været scenen fra slutningen af en Indiana Jones-film.

80 år ude i fremtiden åbner historikere Rigsarkivet. Langs endeløse lagerhylder finder de støvede USB-nøgler med Rigsvåbenets kongekrone indgraveret.

PET-arkivet.

Nøglerne indeholder tusindvis af hidtil hemmeligstemplede dokumenter, der kaster nyt lys over danmarkshistorien i en terrortid.

Ønsket med Arkivloven, der blev vedtaget af Folketinget i 2013, var at give fremtidens danskere et unikt indblik i efterretningstjenesternes arbejde. Men nu viser det sig, at det politiske ønske om at hjælpe historieskriverne i årevis er blevet brugt af PET til at gemme og tilgå oplysninger i strid med slettefristerne.

Dermed har danskerne ingen juridisk sikkerhed for, at deres oplysninger slettes efter 15 år, selv om det er et krav i PET-loven.

Politiken kan på baggrund af dokumenter beskrive en hidtil hemmelig database, som PET fører, med ’logisk slettede’ oplysninger.

Oplysningerne om det hidtil ukendte arkiv fremgår i PET’s bidrag til den kommende evaluering af PET-loven. Bidraget indeholder også et længere afsnit om, hvor ofte PET har tilgået logisk slettet data, men det er overstreget med sort tusch. Ifølge Justitsministeriet er oplysningerne klassificeret af hensyn til statens sikkerhed.

Begrebet ’logisk sletning’ er opstået, fordi PET-lovens krav om sletning af data ophæves af Arkivlovens krav om overførsel af alle PET’s data til Rigsarkivet. Her bliver de som udgangspunkt først gjort tilgængelige efter 80 år.

Men en ukendt del af PET’s data kan »af praktiske eller sikkerhedsmæssige grunde ikke overføres til Statens Arkiver«, fremgår det af PET-bekendtgørelsen. I stedet opbevares de hos PET, men i et adskilt arkiv, hvor PET-chef Finn Borch Andersen kan autorisere agenter, der vil have adgang.

Politiken kender ikke omfanget af logisk slettet materiale i det hemmelige arkiv. PET skriver i en mail, at:

»PET har allerede overdraget en stor del af det bevaringsværdige materiale til Statens Arkiver. Den resterende del af materialet opbevares efter aftale med Rigsarkivet af sikkerhedsmæssige årsager midlertidigt i PET. Der arbejdes på at forbedre de sikkerhedsmæssige forhold hos Statens Arkiver, så overdragelsen af det resterende materiale kan ske hurtigst muligt«.

PET vil ikke svare på, hvorfor arbejdet med at forbedre de sikkerhedsmæssige forhold endnu ikke er færdiggjort, selv om det er fem år siden, arkivloven blev gennemført.

På baggrund af de her nye oplysninger må jeg konkludere, at den sletningsdebat, der er foregået i offentligheden og blandt kvalificerede eksperter de seneste år, har været på et helt forkert grundlag Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening

Uanset hvor meget materiale der ligger i det hemmelige arkiv, er ordningen absurd, mener advokat Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening.

»På baggrund af de her nye oplysninger må jeg konkludere, at den sletningsdebat, der er foregået i offentligheden og blandt kvalificerede eksperter de seneste år, har været på et helt forkert grundlag. For sletning er jo åbenbart ikke sletning«, siger han og fortsætter:

»Når det gælder Tibet-kommissionen, er rigspolitichefernes mails fuldstændig borte og kan ikke genskabes efter 30 dage. Men samtidig i PET opererer man med ’logisk sletning’. Har de også ’parasletning’ og ’pseudosletning’ derovre? Hvis ikke det var så tragisk, kunne man jo more sig over, at Rigspolitiets slettede mails højst sandsynligt også ligger i det skjulte arkiv. PET var inde over alt i Tibet-sagen. Men det får vi naturligvis aldrig af vide«.

I strid med konventionen?

Det er ikke første gang, PET omgår slettefristerne.

Indtil 2017 havde PET pligt til selv at gennemgå sine filer og slette irrelevante oplysninger om uskyldige borgere, når de ikke længere var brugbare. Men efter flere påtaler fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne, fordi PET ikke slettede oplysningerne, klagede PET til justitsministeriet og fik Folketinget til at ændre loven.

Det var for ressourcekrævende, hvis PET aktivt skulle gennemgå tidligere sager, mente et flertal i Folketinget. Derfor har PET siden 2017 kun skullet slette irrelevante oplysninger, hvis de som led i deres naturlige arbejde falder over det.

Det vil ske meget sjældent i praksis, vurderer tilsynet. Den nye ordning gør de generelle slettefrister, hvor data skal slettes inden for 10 eller 15 år, ekstra vigtige for at sikre borgernes retssikkerhed.

I februar forklarede den finske professor Martin Scheinin, en af verdens førende eksperter i persondata- og efterretningslovgivning, at PET-loven sandsynligvis strider med menneskerettighederne.

PET-loven er utilstrækkelig og ikke i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til privatliv Martin Scheinin, ekspert i persondata- og efterretningslovgivning

»PET-loven er utilstrækkelig og ikke i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til privatliv«, sagde den finske professor Martin Scheinin til Politiken om slettereglerne efter 2017.

»Jeg vil ikke sige, det er en direkte krænkelse, før jeg kender til konkrete individer, der er påvirket. Men det virker sandsynligt, at der finder krænkelser sted«, sagde han.