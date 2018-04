Tåge og fart kostede: Syv personer mistede livet i marts' trafik Dårlig sigtbarhed spillede en afgørende rolle i flere af den forløbne måneds alvorlige trafikulykker. Der blev kørt for hurtigt og tæt i tåge.

Flere mistede livet ved motorvejsulykker i tåge i løbet af marts.

Det var en måned med dødsofre for en flugtbilist og en narkopåvirket chauffør. Men også en måned, hvor antallet af trafikdræbte ligger lavere, end det gjorde i januar og februar.

Tallene bygger på mediernes omtale af ulykker på vejnettet i løbet af måneden og kan derfor ændre sig, når de officielle opgørelser over trafikdræbte kommer.

6. marts, Nørre Aaby: En 17-årig pige dør af sine kvæstelser, da hun sidder på passagersædet af en bil, som kører ind i en lastbil på Fynske Motorvej nær Astrup. En lastbil var forulykket og havde standset trafikken. Det opdagede føreren af personbilen ikke. Hendes køretøj ramte med så stor kraft, at fire biler i køen blev skubbet ind i hinanden. De øvrige i bilen, fire unge kvinder, slap med kvæstelser.

12. marts, Christiansfeld : I tæt tåge over motorvejen ned gennem Sønderjylland presses en personbil i en kø ind under lastbil, da den påkøres bagfra af en anden lastbil. Den bagfra kommende havde ikke opdaget, at trafikken var gået i stå, da han kørte på strækningen, hvor sigtbarheden ifølge politiet var nede på mellem 60 og 100 meter. Det koster to personer i personbilen livet.

: En kvinde er ved at krydse Gammel Køge Landevej, da hun bliver ramt af en bil, hvis fører vælger at køre videre uden at standse for at hjælpe sit offer. Politiet efterlyste efter dødsulykken gerningskøretøjet, en mørk bil, der muligvis har fået skader på fronten. 29. marts, Gedser : En person mister herredømmet over sin bil, der ender i den modsatte kørebane og støder frontalt sammen med en traktor, der kørte med en saltspreder. En kvinde i personbilen bliver hårdt kvæstet og dør et par dage senere på Rigshospitalet.

: En person mister herredømmet over sin bil, der ender i den modsatte kørebane og støder frontalt sammen med en traktor, der kørte med en saltspreder. En kvinde i personbilen bliver hårdt kvæstet og dør et par dage senere på Rigshospitalet. 30. marts, Filskov: En motorcyklist rammer en venstresvingende traktor med gyllevogn på Søndre Egsgaardvej. Den 23-årige mand på motorcyklen blev dræbt på stedet. Det er ikke oplyst, om han tilsyneladende overså blinklys eller om gyllevognens blinklys fungerede korrekt.

En ulykke den 12. marts i nordsjællandske Tikøb er ikke talt med. Her kørte en 59-årig mand ind i et træ og døde. Ifølge politiet havde han fået et ildebefindende, da han forulykkede.

Research: Politikens Bibliotek og Research