Overblik over ubådssagen: Her er de ting, der er kommet frem dag for dag

SAGEN KORT Torsdag den 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd »Nautilus«. Den synker, men kaptajnen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet ved Amager Fælleds kyst. Den var forsøgt tynget ned med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 ton.

Retssagen mod den ubådskaptajn, der er tiltalt for at have myrdet den svenske journalist, ventes afgjort i slutningen af april.

Her er, hvad Politiken har bragt om retsmøderne i sagen.

8. marts: Anklageren åbnede sagen i Københavns Byret. I løbet af dagen kom det frem at:

Politiet havde genskabt indholdet i kaptajnens mobiltelefon og fundet videoer, der viser tortur og drab på kvinder.

Han søgte efter videoer med ordene halshugning, kvinde og smerte få timer inden sejladsen.

Der var fundet sædrester i hans underbukser og blod fra Kim Wall ved hans næsebor.

Offerets sidste livstegn var en sms til kæresten: »Jeg er stadig i live forresten, men går ned nu. Jeg elsker dig. Han har også medbragt kaffe og kager«.

Fotos og videooptagelser viser skaderne på offerets ituskårne legeme.

Kaptajnen blev afhørt og forklarede, at den svenske journalist døde, da ubåden blev fyldt af udstødningsgasser fra motoren, mens han selv var oppe på dækket.

Han nægtede sig skyldig i drab og forklarede, at han forgæves forsøgte at trække den døde kvinde op på dækket, inden han endte med at partere hende.

21. marts: Den tiltalte fortalte under sin afhøring retten, hvordan han havde parteret sit offer med de værktøjer, han tilfældigvis havde til rådighed i ubåden. Og at han bandt metalstykker til kropsdelene for at sikre, at de forsvandt på havbunden og aldrig blev fundet igen - efter forinden at have stukket huller i kroppen for at undgå, at gasser ville udvikle sig i den.

»Hun skulle væk, og det var den eneste måde«, sagde han.

Han forklarede, at han ganske rigtigt havde set »dybt frastødende« videoer af »emotionelle grunde«, men understregede, at det intet havde med drabssagen at gøre. Han har - sagde han - haft hundredvis af kvinder med nede i sin ubåd og aldrig krummet noget hår på nogens hovede.

Kaptajnen fortalte, at han levede i et åbent ægteskab. At alle i hans værksted havde adgang til den harddisk, hvor politiet har fundet belastende videoer. Samt at han - efter fælles aftale med en kvindelig bekendt - sendte hende skræmmende sms'er om mishandling for på den måde at hjælpe hende til at få gjort en arbejdsopgave færdig.

22. marts: Den tredje dag gik retten i gang med at høre vidner i sagen. Blandt andre en retsmediciner, der afviser den tiltaltes forklaring om, at der gik flere timer fra dødsfaldet til han gik i gang med at partere liget. Skaderne er opstået tæt på det tidspunkt, hvor Wall døde, fandt eksperten, som også fandt indikationer af, at hun havde været fastbundet eller kneblet. Han kunne ikke fastslå dødsårsagen, understregede han.

Men en anden retsmediciner tilføjede i vidneskranken, at stikkene i offerets krop »kan være sket i forbindelse med, at døden er ved at indtræffe«.

De har ikke kunnet finde noget, der støtter den tiltaltes forklaring om, at Kim Wall døde på grund af udstødningsgasser inde i ubåden.