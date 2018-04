Ubådsbygger forsøgte at få flere kvinder med på tur i august

Sagen kort Ubådsbygger skifter forklaring Torsdag 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i ubåden ’Nautilus’. Den synker, men ubådsbyggeren reddes af et lystfartøj. Han forklarer først, at kvinden er sat af på Refshaleøen. Efterfølgende siger han, at hun omkom, da hun fik ubådens låge i hovedet. Da Walls hoved findes uden den slags skader, skifter han 14. oktober igen forklaring. Tiltalte har erkendt partering af Kim Wall.

Hun er en bekendt til den drabstiltalte ubådsbygger og mødte ham første gang for 6-7 år siden til en fest.

De kommer til at tale sammen og får kontakt efterfølgende, men der er ikke tale om en kontakt af seksuel karakter.

»Vi taler sammen. Primært om ubåden. Jeg er også fotograf, så der var tale om, at jeg skulle ud og fotografere«, fortæller kvinden, da hun vidner i retssal 60 i Københavns Byret onsdag formiddag.

Det skete dog aldrig.

I løbet af 2017 ændrede kontakten sig mærkbart.

Vidnet, en sortklædt kvinde, som retten har henstillet til ikke bliver omtalt ved navn, beskriver, at tiltalte skrev til hende i maj, juni og juli via Facebook.

Tilbud skiftede fra picnic med flere til solotur uden kæreste

Tiltalte ringede to gange i juli, og det plejede han aldrig at gøre.

»Det skiftede fra, at det skulle være en picnic og hyggeligt med andre deltagere til, at jeg skulle med uden min kæreste, for at se om jeg kunne lide det«.

Vidnet beskriver, at tiltalte virkede meget høj i energiniveau.

Den tiltalte ubådsbygger kigger ned i sine papirer, mens kvinden fortæller.

»Han sagde først, at vi var mange, der skulle af sted, og der derfor ikke var plads til min kæreste«.

Tiltalte ringede en uge eller to før 8. august.

Anklageren læser op fra en sms-tekst, som tiltalte havde sendt:

»Hej, vi kan sejle en tur i Nautilus i weekenden, hvis du er på«.

Det kvindelige vidne undrede sig over det.

»Der var noget insisterende over det. Han ringede, og det plejede han ikke at gøre«.

Opfattede hun, at han var interesseret i et seksuelt forhold, vil anklageren vide.

»Ja, det virkede sådan, men jeg gjorde opmærksom på, at jeg havde en kæreste«.

Vidnet havde besluttet sig for, at hun ikke ville med.

»Det var mærkeligt, at det kun var mig, der skulle med, og han virkede lidt manisk, men nu er han jo speciel«.

Den drabstiltalte ubådsbygger sejlede ud med den afdøde svenske journalist Kim Wall 10. august sidste år sidst på eftermiddagen. Det var efter en pludselig kontakt.

Da forsvareren for ubådsbyggeren, Betina Hald Engmark, beder vidnet om at beskrive hendes klient, svarer hun:

»Jeg oplever ham som meget sexfikseret. Det var det, han talte om, når vi mødtes. Ellers er han en særlig person. Jeg opfatter ham ikke som voldelig«.

To andre kvinder fortæller også om tilbud om en tur

Tirsdag fortalte et andet kvindeligt vidne, hvordan hun tilfældigt havde hjulpet den tiltalte med at fortøjre Nautilus i Københavns Havn i maj sidste år. Hun var kommet forbi sammen med en bekendt. Hun havde givet ubådsbyggeren sit telefonnummer, fordi hun via sin faglige uddannelse havde en interesse i hans ubåd.

Hun hørte ikke mere til tiltalte før 8. august, hvor hun modtog en sms fra tiltalte, hvor hun blev tilbudt en tur i week-enden.

»Sms’en var kun til mig. Jeg havde ikke hørt fra ham mellem 15. maj og 8. august«.

Vidnet sagde nej tak til tilbuddet.

Ved et tidligere retsmøde har endnu en kvinde fortalt om, hvordan hun længe efter et tilfældigt møde med tiltalte, netop 8. august, blev tilbudt en tur i ubåden.