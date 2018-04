Onsdag blev årets hidtil varmeste dag. Men har du lagt vinterjakken på loftet og fundet solhatten frem, er du måske lige en tand for forårskæk Solen har ramt Danmark og givet os årets varmeste dag. Men selv om udsigten for weekenden er lun, så er der ingen garanti for, at det gode vejr fortsætter.

Solen bager i dit ansigt, fuglene synger de sange, vi har længtes efter, og den lune luft smyger sig om dig og knapper langsomt din vinterjakke op.

Det kan kun betyde én ting: Foråret er kommet!

Tillykke, du har overlevet endnu en vinter. Og i dag er intet mindre end årets hidtil varmeste dag. Den højeste temperatur er blevet målt i København. 14,9 grader!

Så optændt af forårskådhed ringer undertegnede journalist straks til DMI for at sikre sig, at danskerne nu endelig kan hive havegrillen frem, plante jordbær og smide sommerdæk på bilen.

Men hvornår får vi normalt første gang ... 10 grader: Kan komme i alle måneder

15 grader: den 24. marts

20 grader: den 14. april

25 grader: den 20. maj Kilde: DMI

Men et lyn slår ned i sommerhumøret.

»Der er skyer på vej i aften, og de har vand i sig i form af regn eller byger, og der kan også være tordenbrag i«, fortæller Jesper Eriksen, der er vagthavende hos DMI.

Det var ikke helt det, jeg ville høre. Jeg ville høre, at det er slut med bidende frost, og at foråret er kommet for at blive.

»Det er meget normalt med frost i foråret. Om der er frost eller ej, har ikke noget at gøre med, om det er forår«, siger Jesper Eriksen og tilføjer, at april måned kan byde på lidt af hvert - både t-shirtvejr og glatføre.

Solen kommer

Resten af ugen vil være en blandet vejrfornøjelse. De kommende dage vil temperaturen falde lidt, og om natten kan den komme ned mellem nul og fem graders varme. Men det er målt i to meters højde over jorden. Det betyder, at jorden stadig kan rammes af frost.

Så hvis solen har sat gang i dit havehumør, så skal du vente lidt med de planter, som ikke tåler frost.

Jesper Eriksen forklarer, at du skal trække 2-3 grader fra vejrudsigten, for at få temperaturen i plantehøjde.

Det er altså endnu ikke helt sikkert at slå badebassinet op, medmindre du er klar til at bruge det som skøjtebane. Men kan du så i det mindste sætte kælken i kælderen?

»Lige nu er der ikke noget i prognoserne, der tyder på sne, men vi vil ikke afskrive, at det kan komme«, siger Jesper Eriksen.

Selv om temperaturen falder lidt, og du endnu ikke kan sende vinterjakken i hi, så kan du godt finde sommerhat og solbriller frem. Solen kommer alligevel til at skinne resten af ugen, og i weekenden stiger temperaturen igen og kan nå op omkring 17 grader.