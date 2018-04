Ubådsbygger søgte store mængder dødsporno på nettet

Det værste er de 7 tekster. De er oversat fra engelsk, fylder utallige sider og er rene opskrifter på, hvordan man tager livet af kvinder ved at spidde dem gennem underlivet.

De er fundet på den drabstiltalte ubådsbyggers personlige computere og harddisk sammen med store mængder andet voldspornografisk materiale.

Let bøjet ind over sin pult gennemgår anklageren, Jakob Buch-Jepsen, politiets fund for ret og dommere ved dagens møde i byretten i København.

Anklageren føler tydeligvis ubehag ved at skulle gennem de horrible og hjerteløse tekster, som han kalder de 7 spidningstekster, og som spiller på sammenblandingen af sexnydelse og drab. De omfatter også børnepornografiske passager.

Indimellem advarer han mod medfølgende fotos, som tilhørerne ikke får at se.

91 billeder viser døde eller lemlæstede personer med afhuggede lemmer Jakob Buch-Jepsen, anklager

Men når anklagemyndigheden mener, at materialet er med til at bevise, at ubådsbyggeren dræbte den svenske journalist Kim Wall og begik en grov sexforbrydelse mod hende på sin ubåd, ’Nautilus’, 10. august sidste år, så må det fremlægges i retten.

Tiltaltes øvrige voldspornografiske søgninger kredser især om videoer med halshugning af kvinder.

Det er søgeord som hængning, mishandling, fetich, tortur, voldtægt, drab, stik, nazihængning og selvmord, som går igen i en uendelig strøm af eksempler. Noget er animationsfilm. Andet er virkelige drab på mennesker. Mest kvinder.

Makabre billeder

Der er fundet 90 filmsekvenser, hvoraf de 26 relaterer sig til drab på kvinder, oplyser anklageren.

Andet materiale er Isis-henrettelsesfilm, trafikuheld og almindelig porno.

»91 billeder viser døde eller lemlæstede personer med afhuggede lemmer. Det er makabre billeder«, siger anklageren.

Politiet har trawlet sig gennem 5.000 internetsider. Tiltaltes interesse var allerede til stede i 2011, hvor han eksempelvis søgte på ’halshugning af kvinder’.

Gennem det seneste år har han blandt andet søgt efter såkaldte snuff-film, decideret dødsporno, viser gennemgangen.

Materialet er så omfattende, at politiet ikke har foretaget en egentlig optælling.

Centralt i sagen er den film, som ubådsbyggeren så 10. august klokken 00.35, små 20 timer før han sejlede ud med Kim Wall. Det var en optagelse af en virkelig kvinde, som får halset skåret over.

Ubådsbyggeren har erkendt at have set videoen og har på et tidligere tidspunkt i forløbet knyttet den sammen med det, han selv kaldte en »autoerotisk reaktion«.

I retssalen sidder han over for anklageren og kigger ned eller lader kuglepennen hvirvle rundt i tegninger på sine papirer under gennemgangen.

I den første afhøring i sagen 8. marts begrundede han sin interesse for voldsporno med, at »det menneskelige sind har sine mærkelige krinkelkroge«.

Han forklarede dengang, at det berørte ham følelsesmæssigt.

»Hvis jeg ser nogen være den svage part, bliver jeg emotionelt påvirket af det. Det rører mig voldsomt, men det er en aldeles aseksuel situation«, sagde han.

Ubådsbyggerens forsvarer, Betina Hald Engmark, protesterer gentagne gange mod anklagerens gennemgang af computermaterialet.

Hun gør opmærksom på, at der er tale om kortvarige søgninger, nogle gange kun af sekunders varighed.

Samt at det i politiets materiale ikke kan påvises, hvorvidt tiltalte har foretaget egentlige afspilninger af sine søgninger.

Forsvareren påpeger i øvrigt, at søgningerne kun udgør en mindre del af meget andet materiale, som hendes klient har søgt på nettet.

Anklageren kan påvise, at tiltalte også har været inde på hjemmesider og søgt på aluminiumsrør i tiden op til sejlturen med Kim Wall.

»Det interesserer vi os også for. Der blev jo fundet rør fastspændt på Kim Wall«, siger anklager Jakob Buch-Jepsen.

Retsmødet fortsætter i morgen.