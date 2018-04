»Den teknologiske løsning på klimakrisen eksisterer allerede. Så hvad venter vi på?« Den teknologiske løsning på klimakrisen eksisterer allerede. Så hvad venter vi på, spørger professor Per Møller, der vil forvandle CO2 til bæredygtigt brændstof.

Til sidst blev DR’s tidligere vejrvært Jesper Theilgaard træt af at høre sig selv klage over klimaforandringernes uoverskuelige konsekvenser: om tøvejr på Nordpolen, udsigten til en halv milliard flygtninge og verdens atter voksende CO 2 -udledning.