Sådan får man en jumbojet til at flyve på træsprit Den teknologiske løsning på klimakrisen eksisterer allerede. Så hvad venter vi på, spørger professor Per Møller, der vil forvandle CO2 til bæredygtigt brændstof.

Til sidst blev DR’s tidligere vejrvært Jesper Theilgaard træt af at høre sig selv klage over klimaforandringernes uoverskuelige konsekvenser: om tøvejr på Nordpolen, udsigten til en halv milliard flygtninge og verdens atter voksende CO 2 -udledning.

Nu skulle det nødig lyde som de rene dommedagsprofetier, for løsningerne findes derude, sagde meteorologen for få uger siden her i avisen. Så gav han sig til at fortælle om en canadisk støvsuger, der trækker drivhusgasserne direkte ud af atmosfæren og efterfølgende omdanner det til syntetisk brændstof.

»Prøv at tale med Per Møller«, foreslog Jesper Theilgaard, »han kan bedre forklare dig, hvordan teknikken fungerer«.

blå bog Per Møller Født 1953 i Nordjylland. Uddannet kemiingeniør i 1977, arbejdede en årrække i industrien, blandt andet for Danfoss. I 2001 udnævnt til professor ved Danmarks Tekniske Universitet, hvor han er ansat på Institut for Mekanisk Teknologi. Forfatter til mere end 150 videnskabelige artikler og modtog sidste år en amerikansk pris for sin forskning.

Således opfordret startede vi den gamle benzinsluger af en Passat og trillede en tur til Esrum i Nordsjælland, hvor Per Møller holder til, når han ikke sidder i sin professorstol på Institut for Mekanisk Teknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Per Møller har i årevis forsket i, hvordan man ved hjælp af CO 2 og brint fremstillet ved elektrolyse kan producere et anderledes klimavenligt brændstof end olie. Nærmere bestemt drejer det sig om metanol, også kendt som træsprit, som det absolut ikke kan anbefales at drikke.

»Hvis du kan lave brint i store mængder og til en billig penge ved elektrolyse, kan du gå på vandet. Det er også nøglen til løsningen på mange af de problemer, som Jesper Theilgaard taler om«, siger Per Møller, en 64-årig nordjysk kemiingeniør med mobiltelefonen i sin lyseblå skjortelomme.

Hvis den politiske vilje var til stede, kunne vi omstille Danmark på 8-10 år. Det er mig en gåde, hvorfor vi skal stå i vand til halsen, før beslutningstagerne fatter alvoren

Det bemærkelsesværdige er, at teknologien på ingen måde er ny. Faktisk begyndte Norsk Hydro allerede i 1929 at producere brint ved hjælp af vandkraft for at skaffe salpeter. Det stod på i adskillige årtier, indtil det blev billigere at pumpe olie og gas op af undergrunden.

»Teknologien eksisterer, så vi behøver ikke genopfinde den dybe tallerken. Nu drejer det sig om at optimere den gamle norske proces og få grøn metanol ud i den anden ende. I Kina kører biler rundt på metanol i stedet for benzin. Det har fået forureningen til at falde, men desværre er metanolen her udvundet af kul. Det skal vi have erstattet med vindkraft eller solenergi«, siger Per Møller.

I Danmark er hans plan at bruge biogas fra halm og gylle til at udvinde metan og CO 2 . Når gassen ved en billig proces er renset for svovlforbindelser, kan den omdannes til grøn metanol ved hjælp af nogle særlige katalysatorer. Et forsøgsanlæg er på vej til Danmark, hvor det inden længe vil blive placeret et sted i Jylland. De sidste detaljer mangler at falde på plads.

»Målet er at bygge små fabrikker, der kan masseproduceres billigt, så den grønne metanol kan sælges på spotmarkedet. Når der er et marked for økologisk mælk, hvorfor så ikke for grønt brændstof? Nye diesel- og benzinbiler kan let omstilles til at køre på metanol, og det bliver i forvejen brugt til racerbiler. Du kan tro, at man kan lave hjulspin«.

En liter benzin koster omkring 10 kroner. Hvad vil en liter grøn metanol koste?

»Måske bliver det 30 procent dyrere i begyndelsen. Men den sorte olie har før været oppe på over 100 dollars per tønde, som vi næsten kan konkurrere med. Så værre er det ikke. Det er alene et spørgsmål om, at man tager en politisk beslutning og indfører for eksempel en CO 2 -skat, der skubber forbrugerne i den rigtige retning«, siger Per Møller.

Den store synder

Selv om det går uhørt langsomt med at få danskerne til at skifte til elbiler, er det her, bilfabrikkerne lægger deres store fremtidsinvesteringer.

Derfor tror Per Møller mere på, at metanolen skal bruges til de tungere lastbiler og skibe, der er svære at flytte over store afstande med elektricitet. I forvejen sejler Stena Lines store færge mellem Kiel og Göteborg på den gennemsigtige væske.

»En ny dieselmotor fra Volvo kan omstilles på en halv time, og min drøm er snart at se bybusser og lastbiler køre tværs over Danmark på metanol«.

I princippet er der heller intet til hinder for, at metanol kan omdannes til flybrændstof, der i dag udgør en stor belastning for klimaet. Af samme grund har den svenske regering netop besluttet at indføre en ny skat på lufttransport, så der bliver lagt afgift på billetterne.

En flyrejse for 4 til Thailand svarer omtrent til at holde et hus med strøm i 50 år, så det vil unægtelig hjælpe, hvis man kan få en jumbojet til at flyve på modificeret og CO 2 -neutralt træsprit.

»Det er bestemt muligt. Exxon beherskede allerede teknikken for 25-30 år siden og havde et anlæg i New Zealand, indtil det blev for dyrt. Man fjerner vandet fra den grønne metanol og laver lange molekylekæder af det. Lad mig skrive formlen ned«, siger Per Møller og noterer en kombination af bogstaver ned på et stykke papir.

En væsentlig del af problemet er, at »folk går i bro, når de ser en kemisk formel«. De forstår det ikke, og det samme gælder i høj grad politikerne.

»Derfor skal vi have folk som Jesper Theilgaard til at formidle klimastoffet for almindelige mennesker. Så begynder folk til sidst at sige: Hvorfor gør vi ikke noget, når nu teknologien findes?«.