Kvinde erkender at stå bag dødsbrand i villa

En 44-årig kvinde sigtes for brandstiftelse og manddrab, efter at en ældre mand mistede livet i en villabrand i Houlbjerg nær Langå i lørdags.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Kvinden blev fremstillet i et grundlovsforhør i Randers klokken 10.30, hvor hun erkendte drab og at have startet branden.

Hun blev varetægtsfængslet i fire uger og har ikke valgt at kære kendelsen til landsretten.

Politiet blev alarmeret om branden i villaen på Hammelvej lørdag klokken 04.26.

Da redningsmandskabet kort efter ankom til stedet, var villaen overtændt, og flammerne stod op gennem taget.

I forbindelse med slukningen blev husets 76-årige beboer fundet omkommet.

Grundet lukkede døre ved grundlovsforhøret torsdag er det småt med oplysninger fra politiet.

Efter branden oplyste politiet, at der umiddelbart ikke var tegn på, at der var en kriminel handling bag branden. Hvad der har ændret politiets opfattelse, står ikke klart.

Kvinden blev anholdt onsdag aften, efter at politiet modtog 'nye oplysninger' i sagen. Politiet ønsker dog ikke at oplyse, hvilke oplysninger der er tale om.

Brandundersøgelsen er endnu ikke afsluttet, og politiet kan derfor ikke oplyse, hvad årsagen til branden er.

Politiets pressetjeneste vil torsdag ikke oplyse, hvad relationen mellem kvinden og den omkomne mand er.

Men kontorfuldmægtig ved retten i Randers, Kirsten Andersen, oplyser til Aarhus Stiftstidende, at kvinden er mandens datter.

