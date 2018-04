Jeg har skullet lære at leve i konflikten Hun er iskold, når hun rejser milliardkrav mod Amazon, Apple, Google og Gazprom. Danmarks EU-kommissær, Margrethe Vestager, fylder 50 år og er – igen – på karrierens højdepunkt. Sådan har det ikke altid været

Har du lyst til at drikke en kop kaffe?

Jo tak, det ville hun da gerne, lød det fra Margrethe Vestager, da hun som ny fuldmægtig tog telefonen i sit ydmyge, yderligt placerede kontor i Finansministeriet.

Hun var lige fyldt 25 år. Kaffen blev drukket på det nærliggende Hotel Phoenix, og det var den daværende radikale landsformand, Grethe Erichsen, der var vært. Hun havde en plan. Hun skulle forlade formandsposten, der i radikal sammenhæng er ren organisatorisk, og ville have den unge partifælle til at tage over. Margrethe Vestager tænkte sig om, tvivlede, men svaret blev, som vi ved, et ja. Nogle havde fået øje på hende og sat hende på partiets dagsorden.

I dag, 25 år senere, kan hun selv sætte sig på dagsordenen, så det giver genlyd i det meste af verden. Som hun gør, når hun som konkurrencekommissær rejser sager mod Google, Amazon, Gazprom og Apple, men også som hun gjorde midt i januar, da hun fortalte den belgiske business-avis L’Echo/De Tijd, at hun da meget gerne ville tage en periode til, når der skal sammensættes ny Kommission i sommeren 2019 – vel vidende, at hverken statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), eller Socialdemokratiets Mette Frederiksen umiddelbart ville nikke ja til den plan.

De ville, som de gjorde – Mette Frederiksen dog i skikkelse af partifællen Peter Hummelgaard Thomsen – slå sig i tøjret og henvise til, at det nu engang er sådan her til lands, at det vindende flertal udpeger kommissæren. At posten som EU-kommissær indgår på lige fod i en regeringsdannelse med ministerposter og f.eks. posten som formand for Folketinget. Og at den som oftest går til en kandidat fra statsministerpartiet.

Vestagers taktik

Det ved Margrethe Vestager. Derfor er hun i det spil i princippet chanceløs, men hun har én chance, og det var den, hun aktiverede i L’Echo/De Tijd: Ved at sætte sig selv i spil på det internationale medietapet har hun, med den verdensberømmelse, hun har fået som EU-kommissær, lagt maksimalt pres på både Frederiksen og Løkke.

»Man får kun noget, hvis man beder om det«, siger Vestager og smiler på en måde som, hvis man ikke kendte hende, kunne tolkes som uskyldsrent.

Det er det så ikke. Hun ved præcis, hvad hun gør, og hvad hun kan gøre for at få de fem år mere, hun gerne vil have. Lægge et offentligt pres, så det bliver Lars Løkke eller Mette Frederiksen, der skal argumentere for, at de ikke vil genudnævne en dansk kommissær, der har ryddet alverdens forsider.

Det er det, smilet fortæller, for ordene, der kommer ud af munden, siger det, de skal: at det ville være godt at fortsætte i et job, hun er godt inde i, og at det vil være godt at kunne føre sine sager til dørs.

Vi sidder i Margrethe Vestagers kommissærkontor på 10. sal i Berlaymont-bygningen i Bruxelles. Hun deler etagen med Valdis Dombrovskis, Letlands tidligere premierminister, som i dag er viceformand og økonomikommissær, og hans del af gangen ligner det, den er: en kønsløs gang i en kønsløs kontorbygning. Vestagers afdeling derimod emmer af Margrethe Vestager. Inde på kontoret er det familiebillederne, der står tæt, der er den stige, hun engang fandt på Christiansborg og selv bar over i Økonomi- og Indenrigsministeriet, og der er vennen, Christian Bundegaards store maleri, der hænger bag den røde, fire-benede Myren-stol – som i parentes bemærket ikke er til at sidde på, men blot står der for at understrege de røde elementer i maleriet.

Ude på gangen hænger et gadeskilt med Vestagervej, der er en plakat fra en Bodil Kaalund-udstilling og endnu et oliemaleri af vennen Christian Bundegaard. Tidligere har der også været en fotoudstilling med Politiken-fotografers flygtningebilleder.

Taler ikke om åbne sager

Rent arkitektonisk emmer stedet af plads til forbedring, ligesom Margrethe Vestagers kalender heller ikke er noget festfyrværkeri, set med journalistens reportagebriller. Alle de små detaljer, man gerne vil krydre et portrætinterview med, stemninger, følelser og ikke mindst mennesker, er i høj grad fraværende her. Kernen i Margrethe Vestagers arbejde, at være konkurrencens vagthund, foregår på hendes kontor, hvor hun tager imod medarbejdere eller virksomheder, som vil fusionere, eller virksomheder, som er kommet i hendes søgelys. Og den del af processen er lukket land for offentligheden.

Hvis jeg spurgte dig til de sager, du sidder med lige nu, ville jeg ikke få meget at vide, vel?

»Nej«.

Hvorfor egentlig ikke?

»Jeg taler ikke om åbne sager. Jeg skylder de mennesker, der kommer her, for enten at få godkendt en fusion, eller fordi vi har en mistanke mod dem, at de ikke skal mødes med løbende kommentering fra mig. Markederne reagerer, men de skal reagere på noget reelt, nemlig når der er truffet en beslutning«.

Så det skal vi ikke tale om. Vi skal jo heller ikke tale om kunst. Men vi skal tale om politik. Om at drive verden fremad gennem konflikter. Vi skal tale om Europa i opbrud. Og så skal vi tale om at være Margrethe Vestager og fylde 50 år.

Det sidste er der ikke de store konflikter i.

»Endelig er jeg gammel nok til det, jeg gør. Jeg var for ung til at være radikal landsformand. Jeg var for ung til at være minister. Dengang vidste jeg det heldigvis ikke, for så var det nok ikke gået, men nu er jeg blevet voksen og erfaren. Nu kan jeg være i min krop«.

Det var sværere for 25 år siden, da hun sagde ja til kaffe med Grethe Erichsen og blev den yngste radikale landsformand nogensinde. Eller da hun som 20-årig overtog sin mors Esbjerg-kreds, radikal selvfølgelig, og lige så selvfølgeligt ikke blev valgt. Vi er i en ende af landet, hvor Radikale ikke er hverdagskost.

Egentlig ville hun slet ikke politik. Og hun ville i hvert fald ikke være en offentlig person, genert som hun var. Problemet var bare, at hun aldrig har været andet end offentlig, for sådan er det at være præstens ældste datter i en by som Ølgod. Så er man kendt i sognet, om man kan lide det eller ej, og det kunne den unge Margrethe Vestager egentlig ikke. Hun brød sig ikke om at sidde med ved kaffebordene i haven, når sognet blev budt til kaffe i præstegården. Hun ville meget hellere gøre sig nyttig og stå i køkkenet, og skulle hun endelig ind til kaffebordene, ville hun helst være den, der serverede kaffen.

Hun voksede op i en tid, hvor pigeværelserne var fyldt med plakater med Duran Duran og Mabel og måske en enkelt overvintret Donny Osmond fra 1970’erne. Men der var ingen plakater på Margrethe Vestagers væg, fortalte hun for et par år siden, da vi talte om teenageidoler, og den eneste, hun diskede op med på spørgsmålet om ungdomsidoler, var travhesten Tarok fra Stald Kima ved Skive, og i det hele taget er hun ikke til idoler, som hun sagde:

»Jeg synes ikke, det er en livsopgave at blive som en, man synes, er fantastisk. Jeg synes, livsopgaven er selv at blive et menneske, der er fantastisk, og det kræver inspiration fra mange forskellige, ikke fra et idol eller et forbillede«.

»Som barn tænke jeg, at en dag ville jeg komme hen til det sted, hvor englene står om natten, når vi ikke kan se dem. Der, hvor det virkelig sker, der, hvor alle de cool, perfekte mennesker er. Men jeg fandt jo ud af, at det ikke findes. Til gengæld fik jeg en erkendelse af, at det ikke gør noget at være på vej og forhåbentlig blive ved med at være på vej«, sagde hun i 2012 med den voksnes erkendelse om dengang, hvor hun bare ville være sig selv, læse økonomi og være embedsmand, men endte på den politiske vej, som på sin vis også føltes naturlig.

»Jeg har stadig ’tilbagegang’ til Finansministeriet, så jeg får nok tag over hovedet, uanset hvad der sker i fremtiden«, siger hun i dag med et smil om en orlov fra et job, hun nok næppe vender tilbage til.

Ja, de vil da sikkert være glade for at få dig hjem som embedsmand?

»Så, så, ikke ironisk, det virker ikke hernede. Hjemme nærmest åndede jeg gennem ironi og sarkasme, men folk forstår det ikke her. Og det er egentlig meget behageligt«, siger Vestager.

Det var ikke bare Erichsen, der fik øje på hende midt i 1990’erne. Det gjorde den daværende politiske leder, Marianne Jelved, også, da hun havde oplevet Margrethe Vestager sætte sig i respekt i den radikale hovedbestyrelse, hvor selvværdet er højt blandt de mange især mandlige og især ældre medlemmer. Hurtigt stod det klart for Jelved, at her var hendes kronprinsesse. Det var Vestager, der skulle efterfølge Jelved.

Den store nedtur

Og sådan blev det, selv om Margrethe Vestager også da, i 2007, hvor Marianne Jelved blev tvunget til at gå af, tænkte sig godt om. Nære venner blev kaldt til: Skulle hun tage posten som politisk leder? Partiet havde masser af mandater, men ingen indflydelse, og var i en form for granatchok, efter at Anders Samuelsen og Naser Khader havde smækket med døren og dannet Ny Alliance i frustration over og protest mod Marianne Jelveds linje og ultimative krav. De to fik hurtigt deres egne problemer, men det gjorde det ikke lettere for moderpartiet, og der skulle overtalelse til, før Margrethe Vestager sagde ja til at blive leder.

Her vandt pligten og ansvaret over lysten.

Og så gik det galt. Hvad der kommer som en overraskelse for de udenlandske medier, der i dag skriver store portrætartikler om EU’s stærke dame og hendes kamp mod tech-giganterne og deres ulyst til at betale skat og europæiske landes ulyst til at pålægge dem det, er det faktum, at samme stærke dame for ti år siden blev bedømt som en vaskeægte politisk katastrofe.

Hun startede med et valgnederlag, der halverede partiet fra sytten til ni mandater, og ret hurtigt meddelte seks af de ni, at de også var på vej væk. Enten fordi de var for gamle og for utilfredse, eller fordi de bare var for utilfredse med både Vestagers ledelsesstil og politiske linje, tydeligst illustreret ved Simon Emil Ammitzbøll-Billes højlydte farvel i efteråret 2008. I et læserbrev beskyldte han hende for forræderi, fordi hun egenhændigt ændrede partiets valgstrategi i 2007. Efter den svada var der ingen vej tilbage.

I offentligheden var der bred enighed om, at Vestager bare var for kedelig og uden politisk karisma – og her i avisen sagde en partifælle, anonymt, at hun faktisk ikke havde forstand på politik. Det var i 2008, hvor de radikale meningsmålinger raslede mod spærregrænsen. Som kommunikator blev hun beskrevet som et talende cirkulære, der talte i lange, meget detaljerede sætninger, samtidig med at hun forsøgte at lukke konflikter ned i forsøget på at skabe en form for enighed, der ikke var der. Og i hvert fald ikke med hende.

Da den danske ambassade i Islamabad blev ramt af en bilbombe 2. juni 2008, gik det op for hende, at den politiske energi ligger i konflikten. Selv når kritikken er øredøvende.

Det var i Muhammedkrisens tid. To år efter at de danske ambassader i Beirut og Damaskus var blevet sat i brand, eksploderede bomben i Islamabad. DF krævede øget sikkerhed på ambassaderne nu, hvor Danmark var blevet et hadeobjekt i den muslimske verden på linje med USA og Israel.

Det burde give anledning til at diskutere konsekvenserne af VK-regeringens udenrigspolitik, sagde Margrethe Vestager, og så var fanden løs. Fordømmelsen var massiv, hun gik terroristernes ærinde, og egentlig kunne hun her have trukket i land. Men hun gik ind i konflikten, for endelig blev hun hørt, og hun gentog sin kritik af den første udenrigspolitik, mens kritikken mod hende blev stadig skarpere, og kun få, bl.a. Politikens nu afdøde chefredaktør Tøger Seidenfaden, støttede hende.

S og SF havde et valg

»Jeg har skullet lære at leve i konflikten. At være i den. Og det er da en erkendelse, der er kommet lidt af nød, for den politiske verden er fyldt med konflikter og ubalancer«, siger Vestager i dag, 10 år senere.

»Men det er først der, i konflikten, at de kreative kræfter slippes løs, så vi kan finde løsninger. Derfor skal vi bruge konflikterne til at drive verden fremad og ikke bare hen mod en ny stabilitet, for det tror jeg ikke på. Omvendt kan man kun bruge den kreative energi, hvis man kan holde ud at være i en konflikt og leve med kaos. Jeg kan sagtens sætte mig ned og læse en bog, selv om opvasken står der, og vasketøjet ikke er lagt sammen«.

Handler det også om, at man skal være ligeglad med, hvad folk synes om en?

»Nej, for det er jeg ikke ligeglad med. Jeg er synes, det er ærgerligt, at nogen synes jeg er dum og doven«.

Der er vist ingen, der synes, du er doven?

»Jeg tror, folk synes alt muligt om mig, så jeg tænker over, hvad motivet er. Er der en ægte interesse, må jeg hellere lytte til det. Eller er det en ’se mig, se mig, jeg siger noget væmmeligt om andre’. De sidste findes i politik«.

Det sidste bliver sagt i en tone, der viser, at ironien nok er lagt på hylden, men ikke glemt. Margrethe Vestager bliver dog hurtigt alvorlig igen.

»I politik skal man ikke presse på for enighed med djævlens vold og magt. Selv om man laver et kompromis og advokerer for det, behøver man ikke være enig i det hele. Men du kan ikke lave noget i politik, hvis ikke der er noget i det for alle parter. Når du ser de nedslag i historien, hvor Radikale Venstre har været udslagsgivende, har der været noget i det både for os og for dem, vi forhandlede med. Hvorfor skulle nogen tilslutte sig en aftale uden at få indflydelse? Sådan er verden ikke«.

Var det ikke det, der skete, da I dannede regering i 2011 med hensyn til den økonomiske politik: at S og SF tilsluttede sig din økonomiske politik?

»Det var de da ikke nødt til. Det var et valg«.

En regering i ubalance

Perioden fra september 2011 til foråret 2014, hvor Margrethe Vestager foreslog sig selv som EU-kommissær, og Helle Thorning nikkede ja, stod i konfliktens tegn. Det byggede på konflikt. På S og SF, der troede, at de kunne regere uden Radikale, frem til Vestagers taktiske trumf, da hun indgik efterlønsforlig med VK-regeringen og samtidig pegede på Helle Thorning-Schmidt som statsminister. En klassisk radikal position, men svær at forstå i slutningen af blokpolitikkens årti. Vestager gik med de røde, men tvang dem til at videreføre de borgerliges økonomiske politik, hvor efterlønnen nærmest forsvandt, og dagpengeperioden var halveret. Det var S og SF’s valg: enten at gå med Vestagers krav eller lade magten fare.

Det gav en skæv magtbalance i regeringen, for i Socialdemokratiets og Radikales lange politiske historie har det altid fungeret bedst, når S ikke bare var det store parti, men også agerede som sådan.

Den balance var fraværende i Thorning-regeringen indtil august 2014, hvor der var breaking newsen sen lørdag aften: Margrethe Vestager skulle være Danmarks nye EU-kommissær.