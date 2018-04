Naturpræsident: Det går i den forkerte retning Danmarks Naturfredningsforenings præsident gennem 12 år går af på lørdag. Hun kan liste en række sejre, men naturen har ikke fået det bedre.

FOR ABONNENTER

For Ella Maria Bisschop-Larsen er det et paradoks. 12 år efter at hun første gang blev valgt som præsident for landets største grønne organisation, Danmarks Naturfredningsforening (DN), må hun konstatere, at den danske natur ikke er i fremgang.